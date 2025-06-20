Plaća dobra, a ne moraš ni raditi: Ovo su zastupnici koji za skoro 3 godine nisu postavili niti jedno pitanje niti uputili inicijativu

I dok neki zastupnici ozbiljno shvate svoj posao u Parlamentarnoj skupštini i trude se popraviti stanje, predlažući razne inicijative, izmjene Zakona, postavljajući poslanička pitanja, drugi se ponašaju po onoj narodnoj “pos'o je dobar, a para laka”. Tako imamo zastupnike koji za skoro tri godine nisu uputili niti jednu inicijativu, niti postavili poslaničko pitanje. A primanja sa svim naknadama se kreću između 6.000 i 8.000 KM otprilike.

Marinko Čavara . Fena Marinko Čavara . Fena

Na osnovu podataka na dostupnih na stranici Parlamenta Marinko Čavara (HDZ BiH), Amor Mašović (SDA), Obren Petrović (SNSD) i Nebojša Radmanović (SNSD) nisu postavili niti jedno poslaničko pitanje niti uputili inicijativu.

Amor Mašović . Avaz Amor Mašović . Avaz

Ako se može to uzeti kao olakšavajuća okolnost, Nebojša Radmanović je do prije nekoliko mjeseci bio član Kolegija Predstavničkog doma, pa je imao obaveze i tu, a Marinko Čavara je to i dalje.

Nebojša Radmanović . Fena Nebojša Radmanović . Fena

Postoji još nekoliko zastupnika koji nisu puno bolji od prethodno navedenih kolega, pa recimo Edin Ramić (SDA) ima svega jedno postavljeno poslaničko pitanje i niti jednu inicijativu.

Obren Petrović . Facebook Obren Petrović . Facebook

Njegov stranački kolega Denijal Tulumović ima jedno poslaničko pitanje upućeno, a prije dva dana je prvi put osjetio čar slanja inicijative. Što se tiče HDZ-ovih zastupnika Darijana Filipović ima svega dva upućena poslanička pitanja i niti jednu inicijativu, a iste brojke imaju i njene stranačke kolege Predrag Kožul i Slavko Matić. SNSD-ov Miroslav Vujičić je, također, uputio svega dva poslanička pitanja. Elvisa Hodžić (NES), koja je, istina, nešto kasnije došla u parlamentarne klupe, također ima svega dva upućena poslanička pitanja. Zastupnica Ljubica Miljanović (SNSD) je za nepune tri godine uputila jednu inicijativu i imala jedno postavljeno poslaničko pitanje. Iako je u diskusijama jedan od aktivnijih zastupnika, za razliku od većine ranije navedenih kolega, Predrag Kojović je uputio dvije inicijative i postavio jedno poslaničko pitanje.

Šemsudin Mehmedović . Fena Šemsudin Mehmedović . Fena

Na drugoj strani, najaktivniji zastupnici su Šemsudin Mehmedović (Naprijed), Saša Magazinović (SDP), Ermina Salkičević Dizdarević (SDP) i Jasmin Emrić (NES). Mehmedović je uputio 16 inicijativa i postavio 130 poslaničkih pitanja, Magazinović sedam inicijativa i poslaničkih pitanja, Salkičević-Dizdarević tri inicijative i 58 poslaničkih pitanja (kasnije došla u Parlament) i Emrić dvije inicijative i 47 poslaničkih pitanja.