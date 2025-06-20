Plaća dobra, a ne moraš ni raditi: Ovo su zastupnici koji za skoro 3 godine nisu postavili niti jedno pitanje niti uputili inicijativu

I dok neki zastupnici ozbiljno shvate svoj posao u Parlamentarnoj skupštini i trude se popraviti stanje, predlažući razne inicijative, izmjene Zakona, postavljajući poslanička pitanja, drugi se ponašaju po onoj narodnoj “pos'o je dobar, a para laka”.
Tako imamo zastupnike koji za skoro tri godine nisu uputili niti jednu inicijativu, niti postavili poslaničko pitanje. A primanja sa svim naknadama se kreću između 6.000 i 8.000 KM otprilike.
Na osnovu podataka na dostupnih na stranici Parlamenta Marinko Čavara (HDZ BiH), Amor Mašović (SDA), Obren Petrović (SNSD) i Nebojša Radmanović (SNSD) nisu postavili niti jedno poslaničko pitanje niti uputili inicijativu.
Ako se može to uzeti kao olakšavajuća okolnost, Nebojša Radmanović je do prije nekoliko mjeseci bio član Kolegija Predstavničkog doma, pa je imao obaveze i tu, a Marinko Čavara je to i dalje.
Postoji još nekoliko zastupnika koji nisu puno bolji od prethodno navedenih kolega, pa recimo Edin Ramić (SDA) ima svega jedno postavljeno poslaničko pitanje i niti jednu inicijativu.
Njegov stranački kolega Denijal Tulumović ima jedno poslaničko pitanje upućeno, a prije dva dana je prvi put osjetio čar slanja inicijative.
Što se tiče HDZ-ovih zastupnika Darijana Filipović ima svega dva upućena poslanička pitanja i niti jednu inicijativu, a iste brojke imaju i njene stranačke kolege Predrag Kožul i Slavko Matić.
SNSD-ov Miroslav Vujičić je, također, uputio svega dva poslanička pitanja. Elvisa Hodžić (NES), koja je, istina, nešto kasnije došla u parlamentarne klupe, također ima svega dva upućena poslanička pitanja.
Zastupnica Ljubica Miljanović (SNSD) je za nepune tri godine uputila jednu inicijativu i imala jedno postavljeno poslaničko pitanje.
Iako je u diskusijama jedan od aktivnijih zastupnika, za razliku od većine ranije navedenih kolega, Predrag Kojović je uputio dvije inicijative i postavio jedno poslaničko pitanje.
Na drugoj strani, najaktivniji zastupnici su Šemsudin Mehmedović (Naprijed), Saša Magazinović (SDP), Ermina Salkičević Dizdarević (SDP) i Jasmin Emrić (NES). Mehmedović je uputio 16 inicijativa i postavio 130 poslaničkih pitanja, Magazinović sedam inicijativa i poslaničkih pitanja, Salkičević-Dizdarević tri inicijative i 58 poslaničkih pitanja (kasnije došla u Parlament) i Emrić dvije inicijative i 47 poslaničkih pitanja.