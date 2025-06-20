Filipović: U Strazbur idem kao zastupnica u Parlamentu BiH, nevažno s kojim pasošem i šta Arnaut misli o tome

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović (HDZ BiH)odgovorila je u petak na navode u vezi s putovanjem u Strazbur, kazavši kako tamo ide kao zastupnica PSBiH, nezavisno o putnoj ispravi kojom putuje.

– U Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope dolazim kao zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH. Pri tomu je nevažno s kojim pasošem putujem, kao i što je nevažno šta Damir Arnaut misli o tome – poručila je Filipović.

Dodatno je objasnila kako je u trenutku organizacije putovanja bilo potrebno produžiti važenje bh. pasoša te se odlučila putovati s hrvatskim pasošem koji, kako kaže, s pravom i zadovoljstvom posjeduje.

– Potreba ambasadora Arnauta da od toga pravi politički skandal kako bi si priskrbio malo medijskog prostora govori dosta o stanju u bh. diplomatiji – ustvrdila je Filipović.

Podsjetimo, Ministarstvo vanjskih poslova BiH prethodno je informiralo Ambasadu BiH u Njemačkoj o službenom putovanju delegacije PSBiH u Strazbur. Međutim, prema navodima medija, ambasador BiH u Berlinu Damir Arnaut obavijestio je Ministarstvo da neće izvršiti najavu njemačkim organima za zastupnicu Filipović jer putuje s pasošem druge države, odnosno Republike Hrvatske.