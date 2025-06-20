Vukanović: Mafija ne ulaže u mene, zato sam bez šansi za ministra

Predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović odgovarao je danas na pitanja novinara nakon sjednice Kolegija Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), osvrnuvši se na blokade oko imenovanja ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.

- Osvrnuo sam se na opstrukcije i blokade imenovanja novog ministra sigurnosti, ističući da je i logično što nemam nikakve šanse jer mafija nije uložila desetine miliona eura u moju kandidaturu niti se družim s kriminalcima, pa sam se naivno zaletio grlom u jagode jer slobodan i neucijenjen čovjek nikom ne odgovara - poručio je Vukanović.

Podsjetimo, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Savjetu ministara BiH, koji je predložio Jasmin Emrić (NES).

Prema predloženim izmjenama, ukoliko neka osoba podnese ostavku ili bude razriješena dužnosti, a predsjedavajući Savjeta ministara BiH u zakonskom roku od 14 dana ne predloži novog kandidata, pravo prijedloga prelazi na Predstavnički dom.

Zakon je predložen s obzirom na to da predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto već šest mjeseci odbija uputiti u parlamentarnu proceduru prijedlog za novog ministra sigurnosti BiH.

Podsjetimo, Nenad Nešić je u januaru ove godine podnio ostavku na ovu poziciju, a stranke "dvije Trojke" predložile su Vukanovića kao kandidata, no imenovanje još nije realizirano.