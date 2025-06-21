Nijaz Omerović, bosanskohercegovački slikar i pisac, slavi 70. rođendan

Na današnji dan 1955. godine, rođen je Nijaz Omerović, bosanskohercegovački slikar i pisac. Godine 1984., uradio je seriju grafika o Gračanici, koja je štampana u više grafičkih mapa te kao kalendar 1985. godine. Naredne godine uradio je grafike "Zapisi o Herceg Bosni", koje su štampane i kao kalendar, te doživjele tri reprint izdanja. Tokom agresije na BiH (1992. - 1995.) uradio je ciklus grafika "Hronika o Bosni", plakate i tri dokumentarno-esejistička filma: "Po Bosni biseri", "Bosna tamni vilajet ili Svjetlo u tmini", te "Traktat zla". Godine 1996., uradio je grafičku mapu "Atlantida", inspiriranu ravnodušnošću Zapada prema tragediji u BiH, koja je iste godine promovirana zajedno s "Hronikom o Bosni" na izložbi u Formii u Italiji. Sljedeće godine te grafike, zajedno s novim slikama iz ciklusa "Historija iluzija", predstavio je u gradu San Mauro u Italiji, a godine 1999. na izložbi u Sarajevu. Nakon toga do 2005. godine uradio je ciklus slika "Savremenici" i "Dijalog civilizacija". Godine 2005., "Bosanska riječ" iz Tuzle izdala je Omerovićevu knjigu priča "Knjiga od praha i snova", na tragu Borhesove poetike, fantazmagorične atmosfere, a godinu potom knjigu eseistike, alternativne historije "Čekajući Mesiha - Trakat o zavjeri", koja je dio planirane trilogije. Treću knjigu naziva "Đavo, mit i istina - Traktat o zlu" izdao je 2008. godine. Imao je 30 samostalnih i više kolektivnih izložbi slika, a član je Udruženja likovnih umjetnika BiH i Društva pisaca Tuzlanskog kantona.

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Umro italijanski političar, pisac i historičar Nikolo Makijaveli 1527. - Umro italijanski političar, diplomata, pisac i historičar Nikolo Makijaveli (Niccolo Machiavelli), jedan od utemeljitelja političke nauke. Poslije stvaranja Firentinske republike 14 godina bio je sekretar vladajućeg "Savjeta desetorice". Oslobodio je politička razmatranja teoloških, moralnih i metafizičkih koncepata i začetnik je ideje nacionalne države. U glavnom djelu - "Vladalac", u kojem je iznio i sopstvena diplomatska iskustva, razradio je teoriju, prema kojoj vladar treba da upravlja državom u interesu njenog jačanja, bez obzira na to da li će cilj postići zakonom ili silom, a ako činjenice optužuju vladara, izvinjava ga rezultat. Smatrao je da su mjerila individualnog morala nepodobna za procjenjivanje postupaka koji se čine u ime države. Zalažući se za bolji položaj i jedinstvo Italije, isticao je da za domovinu ne treba štedjeti niti birati sredstva i da vladar treba koristiti i zakon, svojstven ljudima, ali i silu, svojstvenu zvijerima, ako je zakon nedovoljan za ostvarenje cilja, iz čega je kasnije izveden pojam "makijavelizam". Rimokatolička crkva je 1559. stavila njegova djela na "indeks zabranjenih knjiga". Ostala djela: "Razmatranja o prvih deset knjiga Tita Livija", "Historija Firence", "O ratnoj vještini", komedija "Mandragola". 1905. - Rođen francuski filozof i pisac Žan Pol Sartr (Jean-Paul Sartre), jedan od tvoraca filozofije egzistencijalizma, koji je 1964. dobio Nobelovu nagradu za književnost, koju je odbio da primi, uz obrazloženje da je uvijek odbijao zvanične počasti i da se ne želi ravnati s institucijama. U Drugom svjetskom ratu učestvovao je u Pokretu otpora, a ulogu angažovanog intelektualca nastavio je zalažući se za nacionalnu slobodu naroda Indokine i Alžira i odupirući se reakcionarnim snagama u Francuskoj. Posebno je tematizirao ideju individualne slobode, izbora i egzistencijalnog projekta, stanovište o neizbježnosti angažiranja i odgovornosti pisca i čovjeka, egzistencijalnu psihoanalizu. Nastojao je da stvori sintezu egzistencijalizma i marksizma. U književnosti je provodio koncept "angažirane literature". Djela: filozofski spisi "Biće i ništa", "Imaginarno", "Egzistencijalizam je humanizam", "Kritika dijalektičkog uma", romani "Mučnina", "Putevi slobode", drame "Prljave ruke", Nesahranjeni mrtvaci", "Đavo i Gospod Bog", "Iza zatvorenih vrata", "Bludnica dostojna poštovanja", "Zatočenici iz Altone", eseji "O Bodleru", "Šta je književnost", autobiografija "Riječi". 1908. - Umro ruski kompozitor i dirigent Nikolaj Andrejevič Rimski Korsakov, član kompozitorske grupe "Velika petorica", čije djelo odlikuju raskošne orkestarske boje, briljantna instrumentacija i virtuozna orkestracija. Oslanjao se na muzičke motive ruskog i azijskih naroda. Veoma je značajan i kao muzički pedagog: među njegovim učenicima bili su i Igor Fjodorovič Stravinski i Sergej Sergejevič Prokofjev. Napisao je "Principe orkestracije", standardni priručnik na svim muzičkim akademijama u svijetu. Djela: opere "Sadko", "Zlatni pijetao", "Snjeguročka", "Carska nevjesta", simfonijske kompozicije "Fantazija na srpske teme", "Šeherezada", "Španski kapričo".

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