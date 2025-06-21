U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Amerika jača snage blizu Irana

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Amerika jača snage blizu Irana.

Pogođen sam centar Haife, a na drugoj strani Izrael napao centar za nuklearna istraživanja. Na američkim nosačima se nalazi više desetina borbenih aviona.

Tomo Spahović ogorčen: Tvrdi da je krivac za smrt njegovog brata Benjamina pobjegao iz zemlje.

Ekskluzivno iz Vašingtona za "Dnevni avaz" govorio je Danijel Server.

Stručnjaci upozoravaju zbog visokih temperatura, temperature će ići i do 40 stepeni.

Čitajte potresnu ispovijest Lejle Lekić iz Tešnja, koja je jedna od rijetkih oboljelih od ihtioze.

Eskalacija između Izraela i Irana utječe i na turizam u BiH. Otkazana hodočašća iz Libana i Jordana.

Davorin Primorac, direktor BHANSA-e, preduzeća koje se našlo u velikim problemima zbog tuđeg duga, govorio je za "Avaz" o stanju koje ih je zadesilo i šta će biti s isplatama plaća. O istoj temi je govorio i ministar Edin Forto.

Donosimo i analizu Danijala Hadžovića pod nazivom: Zašto Federacija nije postala Zapadna Njemačka?

Profesor Neven Anđelić iz Londona za "Avaz" je govorio o sukobu Izraela i Irana.

Kanton Sarajevo ima velike probleme s finansijama nakon smanjenja pondera. Da li su ugrožene isplate regresa, plaća i boračkih naknada?

Na stranicama priloga "Panorama" donosimo intervju s ambasadorom Slovenije u BiH Damijanom Sedarom. Profesor Vedran Zubić napisao je kolumnu oko Hormuškog prolaza, koji je važan za protok nafte.

Mirela Lambić je ispričala kako je bolest došla u trenutku kada je trebala pokazati talent i znanje.

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