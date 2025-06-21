U Sarajevu rođeno 11, u Bihaću sedam, a na UKC RS 13 beba

Na porođajnom odjelu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu tokom protekla 24 sata rođene su tri bebe, dva dječaka i djevojčica, dok je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu rođeno osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka.

U Kantonalnoj bolnici Zenica rođene su četiri djevojčice i dječak.

U Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću rođeno je sedam beba, pet dječaka i dvije djevojčice.

Na UKC RS bilo je trinaest poroda, a rođeno je osam dječaka i pet djevojčica.

U Općoj bolnici u Konjicu tokom posljednja 24 sata nije rođena nijedna beba.