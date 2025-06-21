Na cestama u BiH saobraća se bez smetnji: Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja

Na bosanskohercegovačkim cestama saobraća se bez većih smetnji ili otežanog saobraćaja.

Izuzetak mogu biti dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraća usporeno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Radovi na putu

- Izdvajamo radove na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ - navode iz BIHAMK-a.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Aktivna klizišta

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), kažu iz BIHAMK-a.

Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja ali trenutno zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na putevima koji iz unutrašnjosti vode ka jugu naše zemlje.

- Apelujemo na vozače da izbjegavaju rizična preticanja, posebno u situacijama pojačanog saobraćaja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sigurnost je odgovornost svih učesnika u saobraćaju - poručuju u izvještaju.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).