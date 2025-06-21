Raspao se "vozić laži": Šta je Kenan Uzunović govorio prije godinu o uništenom mobitelu

Općinski sud u Sarajevu jučer je potvrdio optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Kenana Uzunovića zbog krivičnog djela davanja lažnog iskaza.

Optuženi se tereti da je prilikom davanja iskaza postupajućoj tužiteljici u krivičnom predmetu koji je formiran po službenoj dužnosti, a na osnovu njegovih tvrdnji u medijima da mu je nuđen novac od strane njemu nepoznate muške osobe, kako na sjednici Parlamenta FBiH kao zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH ne bi glasao za novu Vladu FBiH, dao lažni iskaz.

I tako se "vozić laži" ovog prehrabrog "zeničkog heroja" i njegovih polumedijskih savjetnika raspao u paramparčad. Uzunović je prije samo godinu dana u jednoj emisiji pričao kako je nevin, kako je jedino sporno što je mobitel uništen.