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IDE OPTUŽNICA

Raspao se "vozić laži": Šta je Kenan Uzunović govorio prije godinu o uništenom mobitelu

I tako se "vozić laži" ovog prehrabrog "zeničkog heroja" i njegovih polumedijskih savjetnika raspao u paramparčad

Kenan Uzunović. Facebook

E. T.

21.6.2025

Općinski sud u Sarajevu jučer je potvrdio optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Kenana Uzunovića zbog krivičnog djela davanja lažnog iskaza.

Optuženi se tereti da je prilikom davanja iskaza postupajućoj tužiteljici u krivičnom predmetu koji je formiran po službenoj dužnosti, a na osnovu njegovih tvrdnji u medijima da mu je nuđen novac od strane njemu nepoznate muške osobe, kako na sjednici Parlamenta FBiH kao zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH ne bi glasao za novu Vladu FBiH, dao lažni iskaz.

I tako se "vozić laži" ovog prehrabrog "zeničkog heroja" i njegovih polumedijskih savjetnika raspao u paramparčad. Uzunović je prije samo godinu dana u jednoj emisiji pričao kako je nevin, kako je jedino sporno što je mobitel uništen.

Uzunović u intervjuu prije godinu dana. Screenshot

Međutim, u sklopu iskaza istražnim organima, Uzunović je tvrdio da je nekoliko dana nakon tog događaja izbrisao snimak s telefona i promijenio mobilni uređaj.

Ali istraga je utvrdila da je mobilni telefon sa snimkom sve vrijeme bio u njegovom posjedu i u trenutku saslušanja.

Nakon saslušanja u Tužilaštvu, prema navodima optužnice, telefon je uništio tako što ga je spalio u peći, odnosno kotlovnici. Postupajuća tužiteljica je za glavni pretres predložila saslušanje četiri svjedoka te izvođenje oko 25 materijalnih dokaza.

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# TUŽILAŠTVO KS
# KENAN UZUNOVIĆ
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