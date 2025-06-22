Petar Šain: 60. godišnjica smrti jednog od najboljih bh. slikara

Na današnji dan 1965. godine, u Sarajevu je preminuo Petar Šain, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih slikara. Šain je rođen 4. jula 1885. u Mostaru. Jedan je od slikara iz prve generacije umjetnika koji su pohađali umjetničke škole, uključujući i Gabrijela Jurkića, Petra Tiješića, Karla Mijića, Špiru Bocarića, Đoku Mazalića, Romana Petrovića i Lazara Drljaču. Učio je grafičke vještine u Zagrebu, dvije godine proveo je u Grafičkom institutu u Beču, potom se dodatno obrazovao u Minhenu i Parizu. U Veneciji je boravio i radio 1917., a u Firenci 1920. godine. Nakon toga je živio i radio u Sarajevu. Bio je profesor Srednje tehničke škole i Škole za primijenjenu umjetnost u Sarajevu. U Prvom svjetskom ratu bio je ilustrator s ratišta te je s tim crtežima nastupio na Izložbi umjetnika iz Bosne i Hercegovine 1917. godine. U međuratnom periodu slikao je motive sarajevske čaršije. Najpoznatija djela: “Rajski Do kod Trnova”, “Zima na Romaniji”, “Ples rata”, “S marša”, “Molitva u polju”…

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Rođen Vilhelm fon Humbolt, njemački filozof, jezički stručnjak i državnik 1767. - Rođen Vilhelm fon Humbolt (Wilhelm von Humboldt), njemački filozof, jezički stručnjak i državnik. Bio je suosnivač Berlinskog univerziteta koji danas nosi njegovo ime - Humboltov univerzitet u Berlinu. Studirao je pravo, arheologiju i filozofiju u Frankfurtu, Oderu i Getingenu. Godine 1789., posjetio je Pariz, kasnije Švicarsku. Humbolt je bio pruski ministar prosvjete. Razvio je novi obrazovni sistem u Prusiji. Od 1802. do 1819. bio je pruski ambasador u Rimu i Beču. 1858. - Đakomo Pučini (Giacomo Puccini), nakon Verdija najugledniji italijanski operski kompozitor, rođen je na današnji dan. Svjetsku slavu stekao je operama “Manon Lescaut”, “La Boheme”, “Tosca”, “Madama Butterfly” i “Turandot”. Operom “La Boheme” dao je prototip italijanske opere lirsko-sentimentalnog, građanskog karaktera na izmaku 19. vijeka. 1874. - Uspostavljena prva telegrafska veza Brazila i Evrope. 1898. - Rođen njemački književnik Erih Marija Remark (Erich Maria Remarque), koji je romanom "Na zapadu ništa novo", pisanim u naturalističkom i sentimentalnom maniru, predočio besmisao ljudske klanice u Prvom svjetskom ratu. Emigrirao je 1932. u Švajcarsku, pa u SAD i 1947. je postao američki državljanin. Ostala djela: "Povratak", "Tri ratna druga", "Nebo ne zna za miljenike", "Iskra života", "Crni obelisk", "Trijumfalna kapija", "Ljubi bližnjeg svoga", "Vrijeme života i vrijeme smrti". 1906. - Američki filmski scenarista, producent i režiser austrijskog porijekla Bili Vajlder (Billy Wilder), rođen je na današnji dan. Nagrađivan je na festivalima u Kanu i Veneciji i osvojio je nekoliko Oskara. Filmovi: "Propali izlet", "Bulevar sumraka", "Stalag 17", "Sabrina", "Duh Sent Luisa", "Ljubav popodne", "Svjedok optužbe", "Neki to vole vruće", "Apartman", "Jedan, dva, tri", "Slatka Irma", "Privatni život Šerloka Holmsa", "Fedora", "Sedam godina svraba"...

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