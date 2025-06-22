Petar Šain: 60. godišnjica smrti jednog od najboljih bh. slikara

Na današnji dan 1965. godine, u Sarajevu je preminuo Petar Šain, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih slikara.
Šain je rođen 4. jula 1885. u Mostaru. Jedan je od slikara iz prve generacije umjetnika koji su pohađali umjetničke škole, uključujući i Gabrijela Jurkića, Petra Tiješića, Karla Mijića, Špiru Bocarića, Đoku Mazalića, Romana Petrovića i Lazara Drljaču.
Učio je grafičke vještine u Zagrebu, dvije godine proveo je u Grafičkom institutu u Beču, potom se dodatno obrazovao u Minhenu i Parizu.
U Veneciji je boravio i radio 1917., a u Firenci 1920. godine. Nakon toga je živio i radio u Sarajevu. Bio je profesor Srednje tehničke škole i Škole za primijenjenu umjetnost u Sarajevu.
U Prvom svjetskom ratu bio je ilustrator s ratišta te je s tim crtežima nastupio na Izložbi umjetnika iz Bosne i Hercegovine 1917. godine. U međuratnom periodu slikao je motive sarajevske čaršije. Najpoznatija djela: “Rajski Do kod Trnova”, “Zima na Romaniji”, “Ples rata”, “S marša”, “Molitva u polju”…
Rođen Vilhelm fon Humbolt, njemački filozof, jezički stručnjak i državnik
1767. - Rođen Vilhelm fon Humbolt (Wilhelm von Humboldt), njemački filozof, jezički stručnjak i državnik. Bio je suosnivač Berlinskog univerziteta koji danas nosi njegovo ime - Humboltov univerzitet u Berlinu. Studirao je pravo, arheologiju i filozofiju u Frankfurtu, Oderu i Getingenu. Godine 1789., posjetio je Pariz, kasnije Švicarsku. Humbolt je bio pruski ministar prosvjete. Razvio je novi obrazovni sistem u Prusiji. Od 1802. do 1819. bio je pruski ambasador u Rimu i Beču.
1858. - Đakomo Pučini (Giacomo Puccini), nakon Verdija najugledniji italijanski operski kompozitor, rođen je na današnji dan. Svjetsku slavu stekao je operama “Manon Lescaut”, “La Boheme”, “Tosca”, “Madama Butterfly” i “Turandot”.
Operom “La Boheme” dao je prototip italijanske opere lirsko-sentimentalnog, građanskog karaktera na izmaku 19. vijeka.
1874. - Uspostavljena prva telegrafska veza Brazila i Evrope.
1898. - Rođen njemački književnik Erih Marija Remark (Erich Maria Remarque), koji je romanom "Na zapadu ništa novo", pisanim u naturalističkom i sentimentalnom maniru, predočio besmisao ljudske klanice u Prvom svjetskom ratu. Emigrirao je 1932. u Švajcarsku, pa u SAD i 1947. je postao američki državljanin. Ostala djela: "Povratak", "Tri ratna druga", "Nebo ne zna za miljenike", "Iskra života", "Crni obelisk", "Trijumfalna kapija", "Ljubi bližnjeg svoga", "Vrijeme života i vrijeme smrti".
1906. - Američki filmski scenarista, producent i režiser austrijskog porijekla Bili Vajlder (Billy Wilder), rođen je na današnji dan. Nagrađivan je na festivalima u Kanu i Veneciji i osvojio je nekoliko Oskara. Filmovi: "Propali izlet", "Bulevar sumraka", "Stalag 17", "Sabrina", "Duh Sent Luisa", "Ljubav popodne", "Svjedok optužbe", "Neki to vole vruće", "Apartman", "Jedan, dva, tri", "Slatka Irma", "Privatni život Šerloka Holmsa", "Fedora", "Sedam godina svraba"...
Rođena američka glumica Meril Strip
1949. - Rođena američka filmska glumica Meril Strip (Meryl Streep), koja je dobila nagrade Oskar za filmove "Julija", "Kramer protiv Kramera" i "Sofijin izbor". Ostali filmovi: "Lovac na jelene", "Menhetn", "Zavođenje Džoa Tinana", "Senator", "Žena francuskog poručnika", "U tišini noći", "Obilje", "Zaljubljivanje", "Moja Afrika", "Muzika mog srca"…
1953. - Sindi Loper (Cyndi Lauper), američka kantautorica koju su proslavili melodičan glas i divlji način odijevanja 1980-ih, rođena je na današnji dan. Karijeru je započela u sastavu “Blue Angel”, a 1983. godine počela je vezu sa svojim menadžerom Dejvidom Volfom (David Wolff), koji joj je pomogao izdati hit-album “She's So Unusual”, koji je od nje napravio svjetski poznato ime. Loperova je za taj album osvojila i Gremi u kategoriji najboljeg novog izvođača, a postala je i prva žena s četiri uzastopna hita među prvih pet na ljestvici singlova.
1969. - Umrla američka filmska glumica i pjevačica Džudi Garland (Judy), koja se proslavila već kao djevojčica ulogom u filmu "Čarobnjak iz Oza" za koju je dobila nagradu Oskar. Izvrsno je tumačila uloge i u filmovima Vinsenta Minelija (Vincente Minnelli), jednog od pet njenih muževa, a njihova kćerka Lajza Mineli (Liza) također je ostvarila sjajnu pjevačku i glumačku karijeru. Ostali filmovi: "Bebe u vojsci", "Osnujmo orkestar", "Bebe na Brodveju", "Mala Neli Keli", "Sretni me u Sent Luisu", "Zigfildove ludosti", "Pirat", "Zvijezda je rođena"…
1987. - Preminuo američki filmski glumac i igrač Fred Aster (Astaire), jedan od najvećih holivudskih zabavljača, koji je u igračkoj tehnici spojio klasicizam s početka 20. vijeka s modernim shvatanjem plesa. Filmovi: "Roberta", "Vesela raspuštenica", "Vrijeme svinga", "Cilinder", "Brodvejska melodija", "Nikad nećeš postati bogat", "Uskršnja parada", "Smiješno lice", "Na plaži", "Diži zavjesu"…
1998. - Konvertibilna marka uvedena na cijelom prostoru BiH i od tada predstavlja zakonsko sredstvo plaćanja svih javnih i privatnih obaveza i dugova u Bosni i Hercegovini. Početni kurs valute je bio 1 KM za 1 DM. Njemačka marka je bila vrlo stabilna valuta duže vrijeme, široko korištena i valuta koja je imala povjerenje građana BiH. Danas konvertibilna marka je odlukom Centralne banke Bosne i Hercegovine vezana za euro i svaka izdata novčanica ima pokriće u eurima.
2019. - U 46. godini nakon srčanog udara umro Migel Anhel Falaska Fernandez (Miguel Angel Falasca), španski odbojkaški reprezentativac. Nastupao je za odbojkašku selekciju Španije s kojom je 2007. godine osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu. Bio je igrač na poziciji tehničara, a proglašen je za najboljeg tehničara na Svjetskom kupu 2007. i Evropskoj ligi 2009. godine. U karijeri je igrao, između ostalih ekipa, za Modenu, Bolonju, Majorku, Las Palmas, ruski klub Ural, Belhatov u Poljskoj, a bio je i selektor Češke Republike. Učestvovao je na tri fajnal fora kao igrač.