Admir Glamočak, jedan od najboljih bh. glumaca, slavi 63. rođendan

Na današnji dan 1962. godine, u Sarajevu je rođen Admir Glamočak, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih glumaca. Diplomirao je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu u klasi profesora Bore Stjepanovića 1984/85. godine. Bio je student prve generacije upisane na Odsjek za glumu. Već u toku školovanja igrao je neke od zapaženih teatarskih uloga, a posebno je upamćen njegov udio u kultnoj predstavi "Audicija" Otvorene scene Obala. Nakon završenog studija ostao je na Akademiji kao asistent, da bi u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992. – 1995.), bio imenovan dekanom Akademije. Za sve to vrijeme nastavio je svoj uspješni rad u pozorištu i na filmu. Ostvario je niz odličnih uloga u predstavama poput "Kraj igre" (režija Sulejman Kupusović), "Pukovnik ptica" (režija Dino Mustafić), "Mjerom za mjeru" (režija Aleš Kurt)... Glumac, profesor i reditelj Također, nekoliko puta se okušao i kao reditelj. U Narodnom pozorištu u Sarajevu režirao je "San ljetne noći", "Bolest mladeži" u Kamernom teatru 55, "Šta ćemo sad?"... Kao profesor na predmetu Gluma odškolovao je nekoliko uspješnih generacija glumaca, a s podjednakim glumačkim angažmanom igra i u profesionalnim produkcijama i u ispitnim predstavama na ASU. Dobio je nagrade: "Zlatni lovorov vijenac" - Internacionalni teatarski festival MESS, "Golden Rose of Peace" - kao najbolji glumac 1997., "Mala mostarska liska" 2005. godine... Zapažene uloge ostvario je u brojnim filmovima i TV serijama, poput: “Hajde da se volimo 2”, “Sa 204-272”, “Neočekivana šetnja”, “Savršeni krug”, “Prvo smrtno iskustvo”, “Tunel”, “Viza za budućnost”, “(A)Torzija”, “Remake”, “Sjever je poludio”, “Jours tranquilles a Sarajevo“, “Gori vatra”, “Ljeto u zlatnoj dolini”, “Sex piće i krvoproliće”, “Dobro uštimani mrtvaci”, “Plavi orkestar “…

Đovani Batista Viko - Đanbatista . Wikipedia.org Đovani Batista Viko - Đanbatista . Wikipedia.org

Rođen italijanski filozof Đanbatista 1668. - Rođen italijanski filozof, historičar i teoretičar prava Đovani Batista Viko (Giovanni Battista Vico) ili Đanbatista (Giambattista), utemeljitelj filozofije historije i preteča moderne estetike. Na univerzitetu u rodnom Napulju 1697. postao je profesor retorike. Prije toga je desetak godina izučavao Platona i Kornelija Tacita, svoje omiljene pisce, jer je, prema njegovim riječima, prvi "opisivao idealnog čovjeka, a drugi čovjeka kakav jeste". Napuljski kralj Karlo III ga je 1735. imenovao za kraljevskog historiografa. Smatrao je da se pravo rađa iz svijesti čovječanstva i učestvuje u promjenama čovjekovog duha (mišljenja), pa razlog promjena treba tražiti u općoj historiji čovjekovog razvitka. Tvrdio je da je površni osjećaj pravde nagonski i da se izražava u religijskim oblicima, da u kasnijem razvoju čovjek postaje sposoban za apstraktno mišljenje i tek potom za filozofska načela prava. Nasuprot kartezijanskom primatu razuma, stvorio je teoriju o trima glavnim fazama duha: osjećajnoj, fantazijskoj i razumskoj, pri čemu umjetnost nastaje na drugom stepenu, a filozofija je izraz čistog uma. Djela: "Principi nove nauke o zajedničkoj prirodi nacija", "Univerzalno pravo", "Autobiografija". 1894. - U Parizu osnovan Međunarodni olimpijski odbor, organizacija koja rukovodi olimpijskim pokretom; osnovna joj je zadaća osigurati redovno održavanje Olimpijskih igara, nadzirati njihove pripreme i provedbu, a ima i isključivo pravo odlučivanja o olimpijskoj zastavi, himni i simbolima. Članovi MOO-a biraju se među državljanima zemalja s priznatim nacionalnim olimpijskim odborom i oni nisu izaslanici svojih zemalja u MOO-u, nego su predstavnici MOO-a u svojim zemljama. 1899. - Rođen Gustav Krklec, hrvatski književnik. Bio je predsjednik Matice hrvatske, predsjednik Društva književnika Hrvatske i Saveza književnika bivše SFR Jugoslavije. Od 1951. bio je redovni član JAZU-a. Dobitnik je Nagrade “Vladimir Nazor” za životno djelo 1968. Prvu pjesmu “Put kroz noć” objavio je 1918. u “Književnom jugu”. Okušao se i u drami (dramska rapsodija “Grobnica”, 1919.) i prozi (“Beskućnici: roman izgubljenog naraštaja”, 1921.), pisao članke, polemizirao, a objavljivao je i prepjeve lirike s njemačkog, ruskog, mađarskog, engleskog, slovenskog i slovačkog jezika. 1911. - Ernesto Sabato, argentinski književnik i fizičar, rođen je na današnji dan. Kao redovni profesor teorijske fizike radio je na Univerzitetu u Buenos Airesu, no početkom četrdesetih nakon duhovne krize napustio je nauku, izazvavši zaprepaštenje u naučnim krugovima gdje je uživao veliki ugled, te se povukao na osamljeni planinski ranč i posvetio književnom radu. Iako cijenjen pisac, napisao je samo tri romana, te mnoštvo eseja (jedan dio svojih djela je spalio). Romani mu se bave problemom ludila i mračnim stanjima uma kao što su nasilje, rodoskvrnuće, manija proganjanja, a kao najbolji primjer jest dio romana “O junacima i grobovima” koji se zove “Izvještaj o slijepima”. 1912. - Rođen Alan Matison Tjuring (Mathison Turing), engleski matematičar, logičar i kriptograf. Smatra se ocem modernog računarstva — napravio je koncept algoritama koji se danas koristi u svijetu, i računanja pomoću Tjuringove mašine. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, 1942. godine, u Bletchley Parku nedaleko Londona, uspješno je u saradnji s timom matematičara razvio elektromehanički stroj nazvan “Bombe” pomoću kojeg je dešifriran njemački stroj za šifriranje “Enigma”. Principi rada “Bombe” kasnije su korišteni za razvoj modernih računara. Historičari procjenjuju da je rad njegovog stručnog tima spasio 14 miliona žrtava. Godine 1950., Tjuring je objavio “Tjuringov test” - test umjetne inteligencije računara, o kojem se i dan-danas vode rasprave. 1955. - Žan Tigana (Jean), francuski fudbaler i trener malijskog porijekla, rođen je na današnji dan. Slavu je stekao igrajući u veznom redu Bordoa i učestvujući u osvajanju triju francuskih prvenstava i triju francuskih kupova. Za francusku fudbalsku reprezentaciju igrao je od 1980. do 1987. godine. Učestvovao je u pobjedi francuske reprezentacije na Evropskom prvenstvu 1984. godine u Francuskoj. Bio je dio fantastičnog veznog reda zajedno s Mišelom Platinijem (Michel), Luisom Fernandezom i Alenom Žiresom (Alain Giresse). Zvali su ih "magični kvadrat".

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