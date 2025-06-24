Emerik Blum: 41. godišnjica smrti osnivača “Energoinvesta”

Na današnji dan 1984. godine, preminuo je osnivač “Energoinvesta” inžinjer Emerik Blum, nakon što je završio svoje posljednje poslove u Odboru za organizaciju 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu.

Blum je rođen 1911. godine u Sarajevu, školovao se u Češkoj, diplomirao elektrotehniku na Tehničkom fakultetu u Pragu, nakon čega se vratio u rodni grad. Ubrzo nakon povratka sa školovanja (1941), uhapšen je i odveden u logor Jasenovac, gdje je kao zatvorenik-inžinjer održavao električnu centralu, a odakle je pobjegao 1944. godine.

Emerik Blum je poslije Drugog svjetskog rata bio načelnik u Ministarstvu industrije i rudarstva SR Bosne i Hercegovine, generalni inžinjer Generalne direkcije Savezne elektroprivrede, generalni direktor Direkcije za elektroprivredu Vlade FNRJ, pomoćnik ministra elektroprivrede, predsjednik Komiteta za elektroprivredu… Jedan je od osnivača preduzeća “Elektroprojekt” (1951), iz kojeg je ubrzo nastao regionalni gigant “Energoinvest”, koji je djelovao u cijelom svijetu.

Pokretač Collegium Artisticuma

Zajedno s Oskarom Danonom, Mešom Selimovićem, Ismetom Mujezinovićem i Vojom Dimitrijevićem pokretač je Collegium Artisticuma.

Blum je stipendirao i školovao stručnjake raznih tehničkih profila i uveo stalnu praksu specijalizacije domaćih stručnjaka u Rusiji, SAD, Njemačkoj, Francuskoj, Engleskoj i drugim zemljama.

Interesantan je Blumov poduhvat da se uvede mašinska obrada podataka s digitalnim računarom GAMINA 30 i analogni računar PAČE 231 koji je u 1964. godini bio čudo tehnike, a bio je i prvi u Bosni i Hercegovini. Također je shvatio da je tadašnje jugoslavensko tržište usko uz povećani plasman energetske i serijske opreme, pa je uzimao devizne kredite da bi otvorili 20 predstavništava sektora izvoza, a kasnije se taj broj izvoznih punktova povećavao, od Meksika, SAD, arapskih zemalja te Bliskog i Dalekog istoka.

Osnovao je Laboratorij za zavarivanje i defektoskopiju (1954), da bi formirao i društvo za zavarivanje u BiH i školu zavarivanja. Laboratorij je priznat od tadašnjeg jugoslavenskog LOYD-a registra brodova, germanskog LOYD-a i postao redovni član Međunarodnog instituta za zavarivanje u Parizu. Švedska firma ACEA-ATOM zaključila je ugovor s “Energoinvestovim” Institutom za ispitivanje gorivnog elementa za nuklearna postrojenja (1970).

Nije pripadao političkim strankama

Blum nikada nije pripadao političkim strankama niti se politički eksponirao. Stvorio je jednu od najuspješnijih bosanskohercegovačkih firmi, obrazovao i zaposlio hiljade ljudi… Zbog tih zasluga izabran je za gradonačelnika Sarajeva u doba njegovog najvećeg procvata, u periodu od 1981. do 1983. godine.

Jedna od ulica na Grbavici u Sarajevu nosi njegovo ime, a postavljena je i njegova bista ispred zgrade “Energoinvesta”. Emerik Blum je odlikovan titulom Viteza Legije časti Francuske (1974).