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MINISTAR VANJSKIH POSLOVA

Konaković učestvuje na istanbulskoj konferenciji o ratu Izraela i Irana, radi se i na deklaraciji o BiH

Konaković će učestvovati na sjednici i u nizu diskusija na visokom nivou

Sa događaja. Platforma X

A. O.

21.6.2025

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković boravi u Istanbulu radi učešća na 51. sjednici Vijeća ministara vanjskih poslova Organizacije islamske saradnje (OIC), održanoj pod temom “OIC u svijetu koji se transformira”.

51. zasjedanje okuplja ministre vanjskih poslova OIC-a kako bi se pozabavili ključnim globalnim i regionalnim izazovima, ojačali saradnju i potvrdili važnost multilateralne diplomatije u svijetu koji se brzo mijenja.

Ministar Konaković će učestvovati na sjednici i u nizu diskusija na visokom nivou na marginama, unapređujući BiH diplomatske odnose i promovirajući svoje interese u okviru #OIC-a.

# ISTANBUL
# OIC
# TURSKA
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
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