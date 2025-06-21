Konaković učestvuje na istanbulskoj konferenciji o ratu Izraela i Irana, radi se i na deklaraciji o BiH

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković boravi u Istanbulu radi učešća na 51. sjednici Vijeća ministara vanjskih poslova Organizacije islamske saradnje (OIC), održanoj pod temom “OIC u svijetu koji se transformira”.

51. zasjedanje okuplja ministre vanjskih poslova OIC-a kako bi se pozabavili ključnim globalnim i regionalnim izazovima, ojačali saradnju i potvrdili važnost multilateralne diplomatije u svijetu koji se brzo mijenja.

Ministar Konaković će učestvovati na sjednici i u nizu diskusija na visokom nivou na marginama, unapređujući BiH diplomatske odnose i promovirajući svoje interese u okviru #OIC-a.