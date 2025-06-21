Dodik kritikovao ministra Heleza zbog veza sa Iranom

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je na Bliskom istoku trebalo očuvati mir, ali je ukazao i da "srpski narod ne može da zaboravi da je na ovaj prostor dolazio znatan broj islamskih ratnika i da je sa Iranom prisne odnose ponovo uspostavio Zukan Helez".

Hvalio se sporazumom

Dodik je dodao da se "ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez hvalio sporazumima sa Iranom o čemu Predsjedništvo BiH ne zna ništa, što govori da je Iran spreman da radi na niovu BiH".

"Sam Iran je trebalo, ako poštuje BiH, da traži da organi BiH o svim detaljima treba da budu upoznati. Helez je njihov čovjek u BiH. Treba da znamo šta su dogovorili, ali očigledno ćutanje Heleza poslije napada iz Amerike govori da se uplašio i da tu ima svašta sumnjivo i da moramo znati šta", rekao je Dodik za RTRS.

"Da je prave države, Helez ne bi bio na tom položaju", dodao je Dodik.

Prisni odnosi

On je naveo da uspostavljanjem prisnih odnosa sa Helezom, Iran pokazuje nastojanje da ponovo uspostavi kanale njihovog dolaska na taj prostor.

"U tom pogledu Iran nikada nije pokazivao razumijevanje za naš položaj. Mi pokušavamo da imamo razumijevanje, jer je to drevna civilizacija i stara država", rekao je Dodik.

Rekao je i da se "vidi da sarajevska priča zbog Amerike ne smije da bude na strani Irana, ali se iz tog ćutanja vidi da imaju određenu emociju za Iran, da bi željeli da sravni Izrael".

"I to je ta priča, ne treba ništa objašnjavati, u Sarajevu znamo šta ko misli", rekao je Dodik i dodao da je na Bliskom istoku trebalo očuvati mir ali i smanjiti prijetnje.

Dodik je naveo da se Izrael nalazi u dugotrajnom okruženju i da je to proizvelo bojaznost.

"Strategija Izraela ide ka tome da se odbrani od očekivanih napada i destabilizacije", rekao je predsjednik RS.