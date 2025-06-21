Tešanjka Lejla Lekić, jedna od rijetkih oboljelih, za "Avaz": Poslali su me u vreći za smeće u Sarajevo

Lejla Lekić (36) iz Tešnja rođena je kao jedna od 300 beba s rijetkom genetskom bolešću - ihtioza vulgaris. Iako su mislili da neće preživjeti, pobijedila je statistike.

Rugali su joj se, ona je samo jačala. Sada, svojom pričom trudi se da inspiriše druge i pokaže im šta je najvažnije – a to su smijeh, ljubav i vjera u sebe. Sa svojom porodicom sada u Njemačkoj uživa u svakom trenutku.

Beba u vreći

- Bila sam prva beba u Tešnju koja je rođena s tim. Prilikom rođenja bila sam u jednom najlonu i kada sam zaplakala, taj najlon je pukao i stvorio male ljuspice po mom tijelu. Poslali su me u vreći za smeće za Sarajevo, gdje su me stavili u inkubator. Tu sam bila mjesec i zaista mi nisu davali nikakve šanse za život jer nisu ni znali šta je to zapravo što ja imam. Dijagnozu sam dobila tek sa 20 godina – započinje svoju priču Lekić za „Avaz“.

Poslali su je kući, a njeni roditelji su davali sve od sebe da joj pomognu.

- To je bilo po čitavom tijelu baš kao krljušti ribe - po glavi, rukama, licu, kosi... Češljanje je bilo bolno. Svako kupanje, presvlačenje. Puno sam krvarila i puno mi je to otežavalo djetinjstvo. Kad sam krenula u školu, nailazila sam na mnoga odbijanja, jer je stvarno bilo ružno za vidjeti. Situacija se, međutim, počela malo smirivati kad mi je počeo ciklus, jer su hormoni vjerovatno utjecali na bolest – objasnila je Lekić.