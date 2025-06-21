Eskalacija rata između Izraela i Irana utječe na aranžmane: Otkazana hodočašća iz Libana i Jordana za Međugorje

Eskalacija sukoba između Izraela i Irana utjecala je na milione putnika i otkazivanje letova u dijelovima Bliskog istoka. Zbog sigurnosne situacije brojne turističke agencije su otkazale putovanja i za Jordan, koji je privremeno zatvorio svoj zračni prostor.

Nema otkaza

Putničke agencije iz BiH, uglavnom, u svojoj ponudi imaju aranžmane za Egipat, koji ostaje u programu, a tek jedna za Jordan. Međutim, putovanje za tu zemlju u programu je, tek, koncem godine. Kako su nam kazali iz „Relax toursa“, kada je riječ o Egiptu, za sada nema otkaza putnika.

- Imali smo nekoliko poziva klijenata koji su se željeli informisati o tome je li sigurno putovanje i za sada, a vjerujemo da će tako ostati, nema ograničenja putovanja. Inače, kada su ovakve situacije u pitanju, dobijemo zvaničnu obavijest ako postoji, jasno, potencijalna opasnost, kako od ambasada, tako i od aviokompanije. Za sada sve ide regularno - kazali su nam iz ove agencije.

Slično su nam odgovorili i iz „Sol Azura“, odnosno, kako su naglasili, dobili su obavijest o tome da nema smetnji za putovanja u Egipat.

Daleke destinacije

Iz turističke agencije specijalizovane za organizovanje putovanja na egzotične i daleke destinacije su nam potvrdili da do sada nisu dobili nikakav dopis od aviokompanija za otkazivanje bilo kojeg leta. Sva putovanja se, kazali su nam, odvijaju po planu i programu.

- Istina je da aviokompanije mijenjaju rute kretanja i da letovi traju, možda, 30-ak minuta duže nego inače, ali za sada nema otkazivanja putovanja - rekli su nam iz ove agencije.

Egipat je siguran

Davor Ljubić, vlasnik kompanije G-tour iz Međugorja, preko koje, uglavnom, dolaze hodočasnici iz cijelog svijeta u BiH, ali i koja organizira hodočašća u svijetu, rekao nam je da je Egipat potpuno siguran za putovanja.