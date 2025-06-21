Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović položio je cvijeće na Centralno spomen-obilježje Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995., kao i na Spomen-kosturnicu borcima NOR-a 1941.-1945. povodom obilježavanja 21. juna - Dana grada Srebrenika, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

U saopćenju se navodi da je na akademiji, održanoj u sali Doma kulture Srebrenik Denisu Bećiroviću uručeno priznanje Počasni građanin grada Srebrenika. Ovo priznanje uručeno je kao izraz zahvalnosti zbog zalaganja za istinu, pravdu, obrazovanje i očuvanje suvereniteta Bosne i Hercegovine.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović zahvalio je na dodijeljenom priznanju, te naglasio značaj zajedničkog djelovanja svih nivoa vlasti u jačanju lokalnih zajednica i poboljšanju kvaliteta života građana.

Izrazio je zadovoljstvo zbog toga što je primio ovo priznanje upravo u Srebreniku, gradu bogate historije i kulturne baštine. Istakao je da će nastaviti aktivnosti s ciljem afirmacije Bosne i Hercegovina na vanjskopolitičkom planu i zaštite nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše države.

Akademiji su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima, kulturnih, obrazovnih i drugih institucija, te brojni građani Srebrenika.