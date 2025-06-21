Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Svi uživaju u slanim jezerima: Spas od vrućina na Panonskim jezerima

Također, i veliki broj turista uživa u slobodnom vikendu i vrijeme koristi za kupanje upravo ovdje

Panonska jezera - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+7
A. Bešić

21.6.2025

Otkako je počela ljetna sezona, glavna atrakcija za Tuzlake i mještane okolnih mjesta su Panonska jezera.

Također, i veliki broj turista uživa u slobodnom vikendu i vrijeme koristi za kupanje upravo ovdje.

"Avazov" reporter je danas boravio na ovoj turističkoj atrakciji, koja već više od 20 godina privlači turiste iz svih dijelova svijeta.

U galeriji fotografija i videosnimku pogledajte šta smo zabilježili na kompleksu slanih jezera.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.

# TURIZAM
# TUZLA
# PANONSKA JEZERA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.