Video / Svi uživaju u slanim jezerima: Spas od vrućina na Panonskim jezerima

Otkako je počela ljetna sezona, glavna atrakcija za Tuzlake i mještane okolnih mjesta su Panonska jezera.

Također, i veliki broj turista uživa u slobodnom vikendu i vrijeme koristi za kupanje upravo ovdje.

"Avazov" reporter je danas boravio na ovoj turističkoj atrakciji, koja već više od 20 godina privlači turiste iz svih dijelova svijeta.

U galeriji fotografija i videosnimku pogledajte šta smo zabilježili na kompleksu slanih jezera.

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