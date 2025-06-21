Bećirović: Rezolucija u UN-u je jedna od najvažnijih diplomatskih i političkih pobjeda BiH u 21. stoljeću

Srebrenica je naša bolna rana koja nas sve podsjeća na užasne strahote koje čovječanstvo može doživjeti. Sjećajući se Srebrenice, mi se obavezujemo da ćemo uvijek braniti istinu, pravdu i ljudsko dostojanstvo, posebno za one najranjivije među nama, našu djecu – poručio je u intervjuu za Preporod.info član Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović, povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

Ove godine u Memorijalnom centru u Potočarima bit će ukopani posmrtni ostaci pet žrtava. Zbog njih, ali i ostalih žrtava, njih 8.372, Bećirović navodi da se u borbi za istinu nikada ne smijemo umoriti. Podsjetio je da je Srebrenica jedino mjesto u Evropi gdje je nakon Drugog svjetskog rata počinjen genocid.

– Genocid nad Bošnjacima u Srebrenici opomena je cijelom čovječanstvu. Evropa i svijet moraju izvući pouke iz Srebrenice i Bosne i Hercegovine. Moramo nastaviti jačati kulturu sjećanja i institucionalno se boriti protiv negiranja genocida. To nije samo pitanje prošlosti već i zalog naše budućnosti. Sjećanjem se borimo za sigurnu budućnost novih generacija – istakao je Bećirović.

Stava je da se nikad ne smije prestati širiti istina o genocidu.

– Nikada ne smijemo pokleknuti pred politikom i ideologijom zla, ni zbog mrtvih, ni zbog živih. Kada govorimo o genocidu, moramo odgovoriti na pitanja zašto je počinjen, koji su motivi, ko su organizatori, šta je u srži te politike. Nameće se i pitanje: Može li se ponoviti genocid nad Bošnjacima? Da bismo na to odgovorili, moramo komparirati tadašnje politike i one koje nam danas prijete. Sjećajući se, činimo sve da osiguramo da se genocid nikada više ne ponovi. Istina i činjenice su najjače oružje – poručio je Bećirović.

Potcrtao je da je neprihvatljivo negiranje genocida u Srebrenici.