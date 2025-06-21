Bećirović: Rezolucija u UN-u je jedna od najvažnijih diplomatskih i političkih pobjeda BiH u 21. stoljeću

Srebrenica je naša bolna rana koja nas sve podsjeća na užasne strahote koje čovječanstvo može doživjeti. Sjećajući se Srebrenice, mi se obavezujemo da ćemo uvijek braniti istinu, pravdu i ljudsko dostojanstvo, posebno za one najranjivije među nama, našu djecu – poručio je u intervjuu za Preporod.info član Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović, povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici.
Ove godine u Memorijalnom centru u Potočarima bit će ukopani posmrtni ostaci pet žrtava. Zbog njih, ali i ostalih žrtava, njih 8.372, Bećirović navodi da se u borbi za istinu nikada ne smijemo umoriti. Podsjetio je da je Srebrenica jedino mjesto u Evropi gdje je nakon Drugog svjetskog rata počinjen genocid.
– Genocid nad Bošnjacima u Srebrenici opomena je cijelom čovječanstvu. Evropa i svijet moraju izvući pouke iz Srebrenice i Bosne i Hercegovine. Moramo nastaviti jačati kulturu sjećanja i institucionalno se boriti protiv negiranja genocida. To nije samo pitanje prošlosti već i zalog naše budućnosti. Sjećanjem se borimo za sigurnu budućnost novih generacija – istakao je Bećirović.
Stava je da se nikad ne smije prestati širiti istina o genocidu.
– Nikada ne smijemo pokleknuti pred politikom i ideologijom zla, ni zbog mrtvih, ni zbog živih. Kada govorimo o genocidu, moramo odgovoriti na pitanja zašto je počinjen, koji su motivi, ko su organizatori, šta je u srži te politike. Nameće se i pitanje: Može li se ponoviti genocid nad Bošnjacima? Da bismo na to odgovorili, moramo komparirati tadašnje politike i one koje nam danas prijete. Sjećajući se, činimo sve da osiguramo da se genocid nikada više ne ponovi. Istina i činjenice su najjače oružje – poručio je Bećirović.
Potcrtao je da je neprihvatljivo negiranje genocida u Srebrenici.
– Poricanje genocida u literaturi se označava kao "posljednja faza u izvršenju jednog genocida". Poricatelji genocida imaju za cilj da zadaju posljednji udarac svojim žrtvama – da negiraju, minimiziraju, trivijaliziraju, odobravaju ili opravdavaju zločin i na taj način liše žrtve makar i posthumne istine. Priznanje genocida predstavlja temelj pomirenja u Bosni i Hercegovini i regionu, temelj bolje zajedničke budućnosti bosanskohercegovačkog društva i države i temelj euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine – kazao je Bećirović.
Kazao je kako je negiranje međunarodnih i domaćih sudskih presuda o počinjenom genocidu prijetnja novim genocidom.
– Genocid je ponovljiv! Problem genocida je problem cijelog čovječanstva. Shodno tome, i genocid nad Bošnjacima treba posmatrati na evropskom i svjetskom nivou, u okviru međunarodnog prava, Povelje UN-a, Evropske unije – naveo je.
U tom smislu ukazao je na značaj usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici u UN-u. Stava je da je Rezolucija o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. važan civilizacijski iskorak u borbi za istinu i pravdu.
– Mnogi su mislili da nećemo nikada dočekati usvajanje Rezolucije u UN-u. Nakon niza neuspjelih pokušaja, uspjeli smo. Iza ovog uspjeha stoji dobro osmišljen i predan rad. Ovaj rezultat nije pao s neba. Uložili smo ogroman trud, znanje i energiju. Ovo je jedna od najvažnijih diplomatskih i političkih pobjeda Bosne i Hercegovine u 21. stoljeću. Rezolucija potiče države članice UN-a da usvoje nastavne i obrazovne programe na osnovu kojih će buduće generacije biti educirane o prevenciji i posljedicama genocida. Obrazovanje je temelj u oblikovanju svjesnih građana, spremnih da se suprotstave ideologijama koje vode ka genocidu – istakao je Bećirović.
Poručio je da je ljudska dužnost iskazati saosjećanje s porodicama ubijenih koji će uskoro biti ukopani u mezarju, kao i s porodicama svih žrtava genocida u i oko Srebrenice.
– Posebno poštovanje treba iskazati majkama Srebrenice. One su istinske heroine našeg vremena. Njihova hrabrost i nepokolebljiv duh služe kao inspiracija svima nama. Svoje bolno iskustvo traganja za nestalim i identifikaciju pronađenih žrtava, dijelile su širom planete sa svima onima kojima je pomoć bila potrebna. Njihova borba je svjetionik savjesti i odgovornosti. Prenosile su riječi istine i pravde kada su mnogi šutjeli. Bile su glas onih kojima je oduzeto pravo da govore. I istrajno ostale u borbi protiv minimiziranja i negiranja počinjenog genocida – kazao je Bećirović.
Istina o genocidu ne smije zavisiti od političkih volja, dodaje on, jer je to činjenica potvrđena pravosnažnim sudskim odlukama najviših međunarodnih i nacionalnih sudova.
– I upravo su istina i činjenice naše najjače oružje u borbi za istinu, pravdu i dostojanstvo – zaključio je Bećirović.