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INTERVJU ZA PREPOROD

Bećirović: Rezolucija u UN-u je jedna od najvažnijih diplomatskih i političkih pobjeda BiH u 21. stoljeću

Problem genocida je problem cijelog čovječanstva

Denis Bećirović. Predsjedništvo BiH

S. S.

21.6.2025

Srebrenica je naša bolna rana koja nas sve podsjeća na užasne strahote koje čovječanstvo može doživjeti. Sjećajući se Srebrenice, mi se obavezujemo da ćemo uvijek braniti istinu, pravdu i ljudsko dostojanstvo, posebno za one najranjivije među nama, našu djecu – poručio je u intervjuu za Preporod.info član Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović, povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

Ove godine u Memorijalnom centru u Potočarima bit će ukopani posmrtni ostaci pet žrtava. Zbog njih, ali i ostalih žrtava, njih 8.372, Bećirović navodi da se u borbi za istinu nikada ne smijemo umoriti. Podsjetio je da je Srebrenica jedino mjesto u Evropi gdje je nakon Drugog svjetskog rata počinjen genocid.

– Genocid nad Bošnjacima u Srebrenici opomena je cijelom čovječanstvu. Evropa i svijet moraju izvući pouke iz Srebrenice i Bosne i Hercegovine. Moramo nastaviti jačati kulturu sjećanja i institucionalno se boriti protiv negiranja genocida. To nije samo pitanje prošlosti već i zalog naše budućnosti. Sjećanjem se borimo za sigurnu budućnost novih generacija – istakao je Bećirović.

Stava je da se nikad ne smije prestati širiti istina o genocidu.

– Nikada ne smijemo pokleknuti pred politikom i ideologijom zla, ni zbog mrtvih, ni zbog živih. Kada govorimo o genocidu, moramo odgovoriti na pitanja zašto je počinjen, koji su motivi, ko su organizatori, šta je u srži te politike. Nameće se i pitanje: Može li se ponoviti genocid nad Bošnjacima? Da bismo na to odgovorili, moramo komparirati tadašnje politike i one koje nam danas prijete. Sjećajući se, činimo sve da osiguramo da se genocid nikada više ne ponovi. Istina i činjenice su najjače oružje – poručio je Bećirović.

Potcrtao je da je neprihvatljivo negiranje genocida u Srebrenici.

Denis Bećirović. Predsjedništvo BiH

– Poricanje genocida u literaturi se označava kao "posljednja faza u izvršenju jednog genocida". Poricatelji genocida imaju za cilj da zadaju posljednji udarac svojim žrtvama – da negiraju, minimiziraju, trivijaliziraju, odobravaju ili opravdavaju zločin i na taj način liše žrtve makar i posthumne istine. Priznanje genocida predstavlja temelj pomirenja u Bosni i Hercegovini i regionu, temelj bolje zajedničke budućnosti bosanskohercegovačkog društva i države i temelj euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine – kazao je Bećirović.

Kazao je kako je negiranje međunarodnih i domaćih sudskih presuda o počinjenom genocidu prijetnja novim genocidom.

– Genocid je ponovljiv! Problem genocida je problem cijelog čovječanstva. Shodno tome, i genocid nad Bošnjacima treba posmatrati na evropskom i svjetskom nivou, u okviru međunarodnog prava, Povelje UN-a, Evropske unije – naveo je.

U tom smislu ukazao je na značaj usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici u UN-u. Stava je da je Rezolucija o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. važan civilizacijski iskorak u borbi za istinu i pravdu.

– Mnogi su mislili da nećemo nikada dočekati usvajanje Rezolucije u UN-u. Nakon niza neuspjelih pokušaja, uspjeli smo. Iza ovog uspjeha stoji dobro osmišljen i predan rad. Ovaj rezultat nije pao s neba. Uložili smo ogroman trud, znanje i energiju. Ovo je jedna od najvažnijih diplomatskih i političkih pobjeda Bosne i Hercegovine u 21. stoljeću. Rezolucija potiče države članice UN-a da usvoje nastavne i obrazovne programe na osnovu kojih će buduće generacije biti educirane o prevenciji i posljedicama genocida. Obrazovanje je temelj u oblikovanju svjesnih građana, spremnih da se suprotstave ideologijama koje vode ka genocidu – istakao je Bećirović.

Poručio je da je ljudska dužnost iskazati saosjećanje s porodicama ubijenih koji će uskoro biti ukopani u mezarju, kao i s porodicama svih žrtava genocida u i oko Srebrenice.

– Posebno poštovanje treba iskazati majkama Srebrenice. One su istinske heroine našeg vremena. Njihova hrabrost i nepokolebljiv duh služe kao inspiracija svima nama. Svoje bolno iskustvo traganja za nestalim i identifikaciju pronađenih žrtava, dijelile su širom planete sa svima onima kojima je pomoć bila potrebna. Njihova borba je svjetionik savjesti i odgovornosti. Prenosile su riječi istine i pravde kada su mnogi šutjeli. Bile su glas onih kojima je oduzeto pravo da govore. I istrajno ostale u borbi protiv minimiziranja i negiranja počinjenog genocida – kazao je Bećirović.

Istina o genocidu ne smije zavisiti od političkih volja, dodaje on, jer je to činjenica potvrđena pravosnažnim sudskim odlukama najviših međunarodnih i nacionalnih sudova.

– I upravo su istina i činjenice naše najjače oružje u borbi za istinu, pravdu i dostojanstvo – zaključio je Bećirović.

# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# DENIS BEĆIROVIĆ
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