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SARAJEVO

Prvi dan ljeta na Baščaršiji: Sunce, gužve i jezici sa svih strana svijeta

Ovakav početak ljeta nagovještava još jednu snažnu turističku sezonu

Turisti u Sarajevu - Avaz
Dnevni avaz
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Dnevni avaz
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Piše: Marko Aždajić

21.6.2025

Prvi dan ljeta, koji je ove godine pao na subotu, Sarajevo je dočekalo pod vedrim nebom i živom atmosferom u starom dijelu grada. Posebno živo bilo je na Baščaršiji, gdje su se ulice ispunile šetačima iz raznih krajeva svijeta.

Bašte kafića i restorana bile su pune gostiju, dok su se na sve strane mogli čuti strani jezici. Posebno je bio primjetan broj turista iz Kine i arapskih zemalja, koji su u organiziranim grupama obilazili gradske znamenitosti. Uz njih, ni gosti iz susjedstva nisu izostali.

– Prvi put sam u Sarajevu. Izuzetno sam fasciniran mješavinom kultura ovdje. Toliko ima raznih crkvi, džamija, ljepota i uličica i ljudi – sve na jednom mjestu, rekao nam je Edi iz Osijeka.

Edi iz Osijeka. M. Aždajić / Avaz

Slične dojmove dijele i Marin i Gordana iz Velike Gorice: "Prvi put smo u Sarajevu. Super nam je. Baščaršija nas je impresionirala!

Marin i Gordana, Velika Gorica. M. Aždajić / Avaz

Ovakav početak ljeta nagovještava još jednu snažnu turističku sezonu, a Sarajevo se i ove godine, po svemu sudeći, potvrđuje kao jedno od najzanimljivijih urbanih odredišta regije – spoj tradicije, gostoprimstva i autentične atmosfere.

# TURIZAM
# SARAJEVO
# BAŠČARŠIJA
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