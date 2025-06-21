Prvi dan ljeta na Baščaršiji: Sunce, gužve i jezici sa svih strana svijeta

Prvi dan ljeta, koji je ove godine pao na subotu, Sarajevo je dočekalo pod vedrim nebom i živom atmosferom u starom dijelu grada. Posebno živo bilo je na Baščaršiji, gdje su se ulice ispunile šetačima iz raznih krajeva svijeta.

Bašte kafića i restorana bile su pune gostiju, dok su se na sve strane mogli čuti strani jezici. Posebno je bio primjetan broj turista iz Kine i arapskih zemalja, koji su u organiziranim grupama obilazili gradske znamenitosti. Uz njih, ni gosti iz susjedstva nisu izostali.

– Prvi put sam u Sarajevu. Izuzetno sam fasciniran mješavinom kultura ovdje. Toliko ima raznih crkvi, džamija, ljepota i uličica i ljudi – sve na jednom mjestu, rekao nam je Edi iz Osijeka.