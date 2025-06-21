Video / Vlada FBiH prije osam godina kupila objekt: Od obnove "Staklene banke" u Mostaru ni traga

Gotovo osam godina je prošlo da je Vlada Federacije BiH od Gospodarske banke u likvidaciji za šest miliona KM kupila objekt „Staklene banke“ u Mostaru za smještaj svojih pet ministarstava.

Međutim, od tada do danas iz federalne kase se za smještaj institucija u Mostaru na godišnjem nivou isplaćuje najmanje 750.000 KM, budući da je obnova „Staklene banke“ nakon kupovine ostala mrtvo slovo na papiru.

Famozni popis

Tako se „Staklena banka“ lani našla i na famoznom popisu ruševnih i devastiranih objekata, a iz Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH su zatražili od gradskih vlasti da taj objekt uklone sa spiska.

U budžetu FBiH za 2024. godinu za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru odobreno je 7.144.400 KM. Iako se očekivalo da će uslijediti aktivnosti na realizaciji projekta, ipak, ta sredstva su, prema dostupnim informacijama preusmjerena na druge stavke.

U ovoj godini je, pak, za rekonstrukciju/sanaciju/adaptaciju zgrade Vlade F BiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke“ u Mostaru u budžetu planirano 17,6 miliona KM.

Za sada nema dostupnih informacija o tome je li urađen glavni projekt sanacije „Staklene banke“, koja je istinsko ruglo u centru Mostara.

Raspisan tender

Inače, Federalna vlada za smještaj Ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, kao čije su prostorije u nekadašnjem hotelu „Ero“.

Taj hotel je Vlada HNK kupila od Federalnog zavoda PIO/MIO još 2018.godine za 10,5 miliona KM i nedavno su raspisali tender za prvu fazu radova.

Također, Vlada F BiH plaća kiriju i za smještaj Ministarstva energije, rudarstva i industrije koje se nalazi u objektu „Korzo“, a koji je u privatnom vlasništvu. Godinama su plaćali zakup i Islamskoj zajednici u Mostaru za smještaj Ministarstva prometa i veza koje se nalazilo u zgradi u Fejićevoj ulici, a koje je od 3.februara na novoj adresi u ulici Tvrtka Miloša bb. Nije poznato u čijem vlasništvu je objekat u kojem je smješteno to Ministarstvo.