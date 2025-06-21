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PROVOKATIVNE PORUKE

Istočno Sarajevo: Bilbordi "Ne u NATO" postavljeni na putu ka bazi alijanse u Butmiru

Za sada nije poznato ko stoji iza postavljanja bilborda

Bilbordi u Istočnom Sarajevu. Facebook

M. Až.

21.6.2025

Bilbordi s natpisom "Ne u NATO" postavljeni su u Istočnom Sarajevu, na teritoriji opštine Istočna Ilidža, prenosi RTRS.

Nalaze se uz magistralni put koji vodi prema NATO bazi u Butmiru.

Za sada nije poznato ko stoji iza postavljanja bilborda. Nadležne institucije nisu se zvanično oglasile.

# NATO
# BUTMIR
# ISTOČNO SARAJEVO
# BIH
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