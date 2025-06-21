Istočno Sarajevo: Bilbordi "Ne u NATO" postavljeni na putu ka bazi alijanse u Butmiru

Bilbordi s natpisom "Ne u NATO" postavljeni su u Istočnom Sarajevu, na teritoriji opštine Istočna Ilidža, prenosi RTRS.
Nalaze se uz magistralni put koji vodi prema NATO bazi u Butmiru.
PROVOKATIVNE PORUKE
Za sada nije poznato ko stoji iza postavljanja bilborda
Bilbordi u Istočnom Sarajevu. Facebook
Bilbordi s natpisom "Ne u NATO" postavljeni su u Istočnom Sarajevu, na teritoriji opštine Istočna Ilidža, prenosi RTRS.
Nalaze se uz magistralni put koji vodi prema NATO bazi u Butmiru.
Za sada nije poznato ko stoji iza postavljanja bilborda. Nadležne institucije nisu se zvanično oglasile.
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