U BiH stigla oklopna vozila KIRPI II koje je Turska donirala OSBiH

U BiH su danas stigla stigla savremena oklopna vozila KIRPI II, koji dolaze kao donacija Turske Oružanim snagama BiH.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez na Facebooku storyu je podijelio snimak gdje se vidi dolazak vozila.

Podsjećamo, sporazum je potpisan u aprilu s turskim ministrom Jašarom Gulerom, a ovo je dio nabavke od 32 vozila.

Helez je tada Guleru zahvalio i za potvrdu za odobrenje donacije dva drona TB2 Bayraktar, kao i manje bespilotne letjelice.

Bespilotna letjelica je donirana u okviru NATO programa jačanja odbrambeno-sigurnosnog sistema BiH.

Osim toga, osigurane su i donacije antidron sistema i helikoptera UH-1H. Isporuka helikoptera se očekuje na jesen ove godine.