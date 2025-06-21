Krug 99 u Bihaću predstavio prijedlog izmjena Ustava BiH: Ukidanje entiteta, jedan predsjednik, suverenitet nosi građanin

Asocijacija nezavisnih intelektualaca - Krug 99 u saradnji s akterima političkog i javnog života USK organizirala je u Bihaću konvenciju pod nazivom "Bosna je bosanska".

U ispunjenoj Gradskoj galeriji Bihać oni su poručili da je ovo manifestacija iskazivanja narodne volje za modernu, demokratsku, evropsku i građansku državu BiH.

Tim povodom oni su predstavili prijedlog ustavnih reformi u BiH na građanskim demokratskim principima.

Što se tiče tog prijedloga, naziv države bi bio Republika Bosna i Hercegovina, a nositelj suvereniteta građanin, odnosno državljani Bosne i Hercegovine.