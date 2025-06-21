Krug 99 u Bihaću predstavio prijedlog izmjena Ustava BiH: Ukidanje entiteta, jedan predsjednik, suverenitet nosi građanin

Asocijacija nezavisnih intelektualaca - Krug 99 u saradnji s akterima političkog i javnog života USK organizirala je u Bihaću konvenciju pod nazivom "Bosna je bosanska".
U ispunjenoj Gradskoj galeriji Bihać oni su poručili da je ovo manifestacija iskazivanja narodne volje za modernu, demokratsku, evropsku i građansku državu BiH.
Tim povodom oni su predstavili prijedlog ustavnih reformi u BiH na građanskim demokratskim principima.
Što se tiče tog prijedloga, naziv države bi bio Republika Bosna i Hercegovina, a nositelj suvereniteta građanin, odnosno državljani Bosne i Hercegovine.
Entiteti bi se ovim prijedlogom ukinuli, a BiH bi bila jedinstvena država koja ima centralnu vlast i jedinice lokalne samouporave, koje bi se organizirale u općinama, gradovima i regijama koje bi bile povezane prirodnim karakteristikama i ekonomskim interesima.
Izvršnu vlast bi činio Šef države i Vlada, što bi bila još jedna velika promjena. Šef države bi se birao na izborima.
Parlament bi se sastojao od 91 zastupnika iz pet izbornih jedinica. Postojalo bi i Vijeće zaštite etničkog interesa od 11 članova, koje bi imenovao Parlament iz redova izabranih zastupnika, a oni bi imali nadležnosti na nivou Vijeća naroda RS trenutno. To znači da ne bi odlučivali o svakom zakonu, nego jedino bi mogli reagirati na pitanja jezika, pisma, kulture i religije.
Što se tiče Vlade, BiH na državnom nivou dobila ministarstvo industrije i energetike, ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, ministarstvo zdravstva, ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, ministarstvo dijaspore, ministarstvo unutrašnjih poslova, ministarstvo rada i socijalne politike, ministarstvo okoliša i ministarstvo ugostiteljstva i turizma, te brojna od već postojećih ministarstava.
Bosna i Hercegovina bi bila titular državne imovine, što je trenutno predmet sporenja u RS.
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