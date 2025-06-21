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DALA JOJ VRIJEDAN SAVJET

Nana Fata Orlović udala unuku Azru: "Slušaj svekra i svekrvu, ali ne daj da te iko zafrkava"

Emotivni trenutak ispraćaja iz porodičnog doma obilježen je i toplim riječima koje joj je uputila

Nana Fata udala unuku Azru. BH Reporter

M. Až.

21.6.2025

Nana Fata Orlović danas je udala svoju unuku Azru, a emotivni trenutak ispraćaja iz porodičnog doma obilježen je i toplim riječima koje joj je uputila.

Prije nego što je Azra krenula u novi život, porazgovarala je s nanom, koja joj je u svom stilu uputila nekoliko savjeta za budućnost.

- Nemoj slušat komšiluk, slušaj svekra i svekrvu... al' ne daj da te iko zafrkava - poručila joj je nana Fata, poželjevši joj svu sreću u braku.

Ova poruka, uz osmijehe i suze prisutnih, brzo se proširila društvenim mrežama, gdje su mnogi komentarisali kako "samo nana Fata zna u jednoj rečenici reći sve što treba".

Snimak sa svadbe možete pogledati ovdje.

# FATA ORLOVIĆ
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