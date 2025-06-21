Na Podveležju obilježena 33. godišnjica blistave završne operacije oslobađanja Mostara

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe ispred šehidskog turbeta u Podveležju kod Mostara večeras je, u okviru manifestacije „Putevima pobjede“ obilježena 33. godišnjica pobjede Armije RBiH - oslobađanja prostora Mostara.

Podsjetnik je to na završnu operaciju oslobođenja Mostara i kompletnog podveleškog platoa koju su maestralno izveli pripadnici Teritorijalne odbrane (TO) Podveležje, a nakon uspješnih borbi Samostalnog mostarskog bataljona i drugih jedinica u oslobađanju gradske jezgre Mostara.

Agresorsko okruženje

- Ne smijemo zaboraviti da je ovo jedna od naših prvih pobjeda i, zapravo, jedna od najvećih tokom cijelog rata - rekao je u izjavi za medije akademik Džemal Najetović, ratni zamjenik komandanta Četvrtog korpusa Armije RBiH.

Poručio je da se uloga jedinica i pojedinaca, ali i naroda, koji je iznjedrio, kako je kazao, u početku svoje čete, kasnije Samostalni mostarski bataljon, pa Brigadu te Korpus, neće zaboraviti.

Osim po vojnom značaju, ta operacija je ostala upamćena i zbog spašavanja više od 4.000 civila iz agresorskog okruženja. Obaveza je, kazao je ratni komandant Šerif Špago, svake godine podsjećati na te događaje iz juna 1992. godine i mlađim naraštajima prenositi istinu o svim tadašnjim dešavanjima.

- Nama nije cilj umanjivati bilo čiji značaj i uticaj u oslobađanju Mostara i doline Neretve za razliku od onih koji su bili u jedinicama HVO-a i koji se, posebno, zadnjih godina trude da omalovaže učešće Samostalnog mostarskog bataljona u odbrani Mostara i uže gradske jezgre - rekao je Špago.

Važna odluka

Podsjetio je i na to kako se poslije borbi na Podveležju kada je odred TO Podveležje potjerao agresorske vojnike s tih prostora i zarobio značajne količine materijalno-tehničkih sredstava, uvidjelo da je tu, zapravo, počela implementacija dogovora iz Karađorđeva, odnosno, kasnije dogovora Boban-Karadžić.

- Kada se uvidjela, dakle, uloga HVO-a na prostoru Mostara, Generalštab Armije R BiH donio je odluku o formiranju Prve mostarske brigade, koja je bila direktno pod komandom Generalštaba u čiji su sastav ušle sve patriote koje su državu BiH doživljavale kao svoju domovinu. Nakon toga, uz već postojeće, formiraju se druge jedinice, nakon čega u novembru imamo i korpus.To je bila strateški važna odluka, jer time je, zapravo, završena priča da ovaj prostor Mostara i Hercegovine uđe u taj zamišljeni entitet i paratvorevinu Herceg-Bosnu - naglasio je Špago.