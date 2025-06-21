Video / Krug 99 u Bihaću: Očito je da BiH na ovom principu ne može opstati, potrebne izmjene Ustava

Asocijacija nezavisnih intelektualaca - Krug 99 u saradnji s akterima političkog i javnog života USK organizirala je u Bihaću konvenciju pod nazivom "Bosna je bosanska".
U ispunjenoj Gradskoj galeriji Bihać oni su poručili da je ovo manifestacija iskazivanja narodne volje za modernu, demokratsku, evropsku i građansku državu BiH.
Tim povodom oni su predstavili prijedlog ustavnih reformi u BiH na građanskim demokratskim principima.
Adil Kulenović je kazao da je cilj konvencije da se pokaže jasna vizija budućnosti BiH.
- U BiH svi drugi znaju šta žele, samo ne zna državotvorna bosanska snaga koji je cilj. Mislim da je potrebno napraviti reforme Ustava BiH u formatu Republike BiH. Iz Bihaća polazimo jer je to mjesto gdje se vjekovima branila BiH i gradio temelj bh. države. Naš cilj je senzibiliziramo javnost, potrebno je uspostaviti demokratske standarde - rekao je Kulenović.
Profesor Senadin Lavić je poručio da su sa svim ljudima iz USK razgovarali o ideji "Bosna je bosanska".
- Predstavili smo osnovne crte izmjena Ustava BiH. Ova ideja se nadovezuje na ono što je nekada Peti korpus radio i mi sada pokušavamo osvježiti ideju Bosne na ovom prostoru. Naš cilj je da primarni angažman bude bh. Ne želimo zastupati plemensku, etnoreligijsku razinu, nego da se dignemo na razinu poštivanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH. Sada je pitanje da li male države mogu podnijeti luksuz suvereniteta u vremenu kada velike sile mogu da rade šta hoće. Možete zamisliti u kakvom smo mi strateško teškom položaju - naglasio je Lavić.
Profesor Enver Halilović je kazao da dejtonski elementi proizvode političke i sigurnosne krize.
- Ovdje se ne radi o unaprijed zamišljenom projektu, nego o projektu koji je izveden iz historijskih činjenica. Moramo uzeti u obzir činjenicu da etnički ustav dijeli BiH i stvara entitete. To je prva podjela po etničkom principu u višestoljetnom postojanju BiH. Očito je da BiH na ovom principu ne može opstati, njoj prijeti raspad. Zato je nužno uputiti druge principe - naglasio je Halilović.