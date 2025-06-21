Video / Krug 99 u Bihaću: Očito je da BiH na ovom principu ne može opstati, potrebne izmjene Ustava

Asocijacija nezavisnih intelektualaca - Krug 99 u saradnji s akterima političkog i javnog života USK organizirala je u Bihaću konvenciju pod nazivom "Bosna je bosanska". U ispunjenoj Gradskoj galeriji Bihać oni su poručili da je ovo manifestacija iskazivanja narodne volje za modernu, demokratsku, evropsku i građansku državu BiH. Tim povodom oni su predstavili prijedlog ustavnih reformi u BiH na građanskim demokratskim principima. Adil Kulenović je kazao da je cilj konvencije da se pokaže jasna vizija budućnosti BiH.

- U BiH svi drugi znaju šta žele, samo ne zna državotvorna bosanska snaga koji je cilj. Mislim da je potrebno napraviti reforme Ustava BiH u formatu Republike BiH. Iz Bihaća polazimo jer je to mjesto gdje se vjekovima branila BiH i gradio temelj bh. države. Naš cilj je senzibiliziramo javnost, potrebno je uspostaviti demokratske standarde - rekao je Kulenović. Profesor Senadin Lavić je poručio da su sa svim ljudima iz USK razgovarali o ideji "Bosna je bosanska".