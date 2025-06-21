U ponedjeljak Skupština Banje Luke odlučuje o bizarnim mjerama za štednju vode: Kako će vlast zabraniti punjenje posuda

Zabrana punjenja bazena i bunara, zalijevanja bašti, plantaža, plastenika, zabrana akumulacije vode, zabrana prekomjerne potrošnje vode u sanitarne svrhe, zabrana pranja vozila i tepiha, zabrana punjenja posuda bilo kojeg oblika i namjene trećim licima - sve ove mjere bit će na snazi u Banjoj Luci, ako gradska Skupština u ponedjeljak usvoji Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji.

Kako će tačno lokalna vlast zabraniti punjenje posuda nije jasno, ali valjda će gradonačelnik, koji je i predlagač mjera za štednju vode to objasniti odbornicima, ali prije svega građanima, kojima do sada nije uspio objasniti zašto se svakog ljeta suočavaju sa nestankom vode.

Novčana kazna

Jasno je, međutim, da će oni kojibudu rasipali vodu platiti kaznu od 100 do 10.000 maraka. Ali, sve eto, ako skupštinska većina podrži Stanivukovićev prijedlog, što je teško za očekivati, jer su se pojedini odbornici već oglasili i oštro kritikovali namjere gradonačelnika da Banjalučanima uvede rigorozne restriktivne mjere za korištenje vode, pogotovo što je u nekim naseljima udaljenim svega nekoliko kilometara od grada uopšte nema.

- Vode nema, a kad dođe, vi nemojte puniti ni bunare, ni rezervoare, ni kanistere, jer biste mogli biti kažnjeni ogromnom novčanom kaznom. Bazeni za djecu ne dolaze u obzir. A i kad imate vode, vodu u toaletu, po mogućnosti, pustite jednom, i to kad svi ukućani završe s obavljanjem nužde. Jer neracionalno korištenje vode u sanitarne svrhe takođe je kažnjivo - navela je Ješićeva na društvenim mrežama, ističu u Narodnom frontu.

U DEMOS-u smatraju da vodu, svakako, treba racionalno trošiti, ali ističu da je mnogo ljudi koji žive od poljoprivrede, te im treba dozvoliti zalijevanje bašte do 500 kvadrata.

Plato Manjače

- Umjesto sistema kažnjavanja, predlažem tokom ljeta uvođenje dvocifrenog sistema naplate vode za domaćinstva, kojim bi osnovna potrošnja bila zadržana po postojećim cijenama, a svaka potrošnja iznad toga naplaćivala bi se po ovoj tarifi, npr. od pet maraka po kubiku, tako bi svi oni koji troše više, plaćali više - smatra Boran Bosančić, odbornik ove stranke u Skupštini grada Banja Luka.

Važno je podsjetiti i na to da brojni Banjalučani nemaju vodu, a uredno je plaćaju. Posebno je kritično na platou Manjače, gdje vode nema ni za piće, a kamoli za druge potrebe. Na vapaje ovih ljudi oglušili su se u Gradskoj upravi, ali i u "Vodovodu", iz kojeg traže povećanje cijene vode. Tvrde da je to jedini način da ovo preduzeće opstane. Grcaju u dugovima već godinama. Rukovodstvo rješenje ne traži nigdje drugo, osim u povećanju cijene, što je još jedan udar na građane, čiji su budžeti ionako sve tanji.