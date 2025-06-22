Magazinović: Uskoro će se desiti izmjena zakona koju su tražili taksi vozači, dozvoliti zaustavljanje na autobuskim stajalištima

- Zabrana zaustavljanja vozila za autobuskim stajalištima je na snazi godinama. Ova zabrana nije nastala postavljanjem nadzornih kamera, ali postavljanjem kamera jeste olakšano sankcionisanje ovog prekršaja – navodi Magazinović.

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta PSBiH Saša Magazinović (SDP) oglasio se jutros na Facebook poručivši da će se uskoro desiti izmjena zakona koju su tražili taksi vozači - dozvoliti zaustavljanje do 3 minute na autobuskim stajalištima.

Dodao je da taksi vozila formalno pravno nisu dio javnog prijevoza i zakon im jednako zabranjuje zaustavljanje na autobuskim stajalištima. Pomenuo je kako to otežava njihov rad u smislu prijema i izlaska putnika.

- Šef kluba poslanika SDP u Skupštini Kantona Sarajevo Davor Čičić me upoznao sa dosadašnjim inicijativama za rješenje ovog problema u Kantonu, te je zahtjevao da se ne gubi vrijeme i da se ovo pitanje hitno adresira tamo gdje se jedino može riješiti - u Parlamentu BiH. Ovaj vikend smo radili na izmjenama zakona koji se dominantno odnosi na omogućavanje zaustavljanje taksi vozila na stajalištima za javni prijevoz u trajanju do 3 minuta, kako je to riješeno i u drugim državama. Zakon će u toku ove sedmice biti pušten u hitnu proceduru. Imajući u vidu dosadašnje stavove iz različitih stranaka, kao i potrebu rješavanja ovog problema u svim gradovima, vjerujem da neće biti teško “braniti” ovaj zakon u državnom parlamentu i ishodovati njegovo usvajanje – naveo je Magazinović.

Podsjećamo, u maju, prije mjesec dana MUP Kantona Sarajevo, Uprava policije, obavijestila je javnost da realizuje projekat postavljanja kamera na stajalištima u cilju smanjenja nepropisnog parkiranja i zaustavljanja motornih vozila na autobuskim stajalištima.