Vukanović analizira vanjsku politiku: "Svijet polako klizi ka velikom ratu i kataklizmi"

Lider stranke Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović oštro je reagovao na američki napad na iranska nuklearna postrojenja, upozoravajući da bi posljedice mogle biti katastrofalne za cijeli svijet.

Veliki rat i kataklizma

"Svijet polako klizi ka velikom ratu i kataklizmi", poručio je Vukanović, upoređujući trenutnu situaciju s Evropom krajem 1930-ih, uoči izbijanja Drugog svjetskog rata.

U svom komentaru naveo je da su američki bombarderi, prema odluci predsjednika Donalda Trampa, izveli napad pomoću teških bombi "penetratora" koje su ispaljene s bombardera B-2, a meta su navodno bila iranska nuklearna postrojenja i podzemni bunkeri.

Dodaje da su se ovakvi potezi mogli naslutiti nakon što su mediji prenijeli vijesti o premještanju američkih strateških bombardera i snaga ka Bliskom istoku.

"Donald Tramp je s kačketom na glavi posmatrao uživo bombardovanje Irana na monitorima u svom kabinetu u Bijeloj kući, zajedno sa saradnicima", kazao je Vukanović, dodavši da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu s oduševljenjem pozdravio američko uključivanje u sukob, što je, prema njegovim riječima, Izrael dugo priželjkivao.

Arapske zemlje podijeljene

Vukanović ističe da su islamske i arapske zemlje podijeljene, ali uglavnom zabrinute, te da je čak i Saudijska Arabija osudila američki napad na Iran. Ocjenjuje da se vrlo brzo može očekivati iranska odmazda, ne samo prema Izraelu, već i prema američkim vojnim bazama širom regiona.

"Već su iranske rakete pogodile ciljeve u Izraelu, gradove Haifa i Tel Aviv, kao čin odmazde", naveo je Vukanović, napominjući da bi dodatna reakcija Irana, ali i velesila poput Rusije i Kine, mogla dodatno eskalirati situaciju.

Podsjetio je i na upozorenje ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je, prema njegovim riječima, pozvao SAD da ne ulazi u "opasnu avanturu".

"Iran je moćna zemlja sa skoro 90 miliona stanovnika. Teško da će iko moći da ga pokori ili mu nametne marionetsku vlast. Planovi da se vrate Pahlavijevi, potomci Reze Pahlavija koji je svrgnut 1979. i pobjegao u Ameriku, izgledaju kao iluzija", poručio je Vukanović.

Zaključno, upozorava da bi ovaj američki napad mogao zapaliti cijeli Bliski istok, a posljedice će, kako kaže, osjetiti čitav svijet - ako ne kroz širenje sukoba, onda barem kroz skok cijena nafte, hrane i inflaciju u svim sektorima.