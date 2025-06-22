Dodik: Grupa iz Konjica ucijenila moju glavu na milion eura

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je prije dva dana dobio informaciju da je "grupa iz Konjica, okupljena oko nekih biznismena", ucijenila njegovu glavu na milion eura.

- Prije dva dana dobio sam od našeg MUP-a, od MUP-a Srbije podatak da je jedna grupa iz Konjica, okupljena oko nekih biznismena, ucijenila moju glavu na milion eura i da imaju imena i prezimena onih koji bi trebalo da me negdje dočekaju, pitaj Boga šta da urade - rekao je Dodik novinarima u Modriči, prenosi RTRS.

Naglasio je da se ne boji za vlastitu sigurnost.

- Kad čujete da se spušta helikopter, onda sam to ja - kazao je Dodik, komentarišući navodne prijetnje zbog njegovih kontakata s Rusijom.