Profesor Hadžib Salkić o napadima na Iran iz drugog ugla: Mobilni telefoni razotkrili iransku komandu

Tokom posljednjih sukoba u svijetu primjena modernih tehnologija dolazi u prvi plan, a spremnost za napad, odnosno odbranu u digitalnom svijetu često dovodi odlučujuću prevagu.

Profesor Hadžib Salkić, stalni sudski vještak u oblasti kriminalistike i mobilnih tehnologija, analizirao je početak napada Izraela na Iran, prvi dan rata kada je iranski vojni vrh praktično obezglavljen i kada je ubijeno i nekoliko nuklearnih naučnika. Salkić kaže da su izraelske obavještajne službe napad izvršile koristeći podatke prikupljene putem mobilnih telefona.

- Ovaj slučaj pokazuje kako digitalna nepažnja može imati fatalne posljedice – čak i za najviše vojne strukture. Prema dostupnim informacijama, korišteno je više sofisticiranih metoda: IMSI catcheri – lažne bazne stanice koje hvataju signal mobilnog uređaja i identifikuju korisnika, zatim triangulacija baznih stanica, odnosno određivanje tačne lokacije pomoću više signala s mobilnih tornjeva. Korišteni su i metapodaci iz aplikacija, jer aplikacije poput WhatsAppa i vremenskih servisa u pozadini šalju lokaciju.

Rađena je i satelitska i AI analiza, odnosno uparivanje digitalnih tragova s realnim snimcima iz orbite, vršeno presretanje komunikacije (SIGINT) uz analizu glasovne i podatkovne razmjene. Nakon potvrde lokacije, izveden je precizan napad, vjerovatno dronovima, kojim su pogođeni ključni članovi iranske komande - kazao nam je profesor Salkić.

On ističe da ovaj slučaj postavlja novo pravilo u vojnim i sigurnosnim protokolima, jer mobilni telefon u džepu može biti i meta u zraku, pa digitalna higijena više nije opcija već osnovni uvjet preživljavanja u savremenom ratovanju.