Stanje na putevima: Očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u toku dana

Početak radne sedmice donosi pojačanu frekvenciju saobraćaja na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Iz BIHAMK-a apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, te da izbjegavaju rizična preticanja, naročito u situacijama pojačanog saobraćaja. Mole i ostale učesnike u saobraćaju, bicikliste, motocikliste, korisnike električnih romobila i pješake da se pridržavaju saobraćajnih propisa.

U toku su sanacioni radovi, zbog čega se saobraća usporeno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Izdvajamo radove na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Zbog održavanja manifestacije „Sveti Ivo“, danas od 10 do 22 sata zabranjuje se saobraćaj teretnih vozila i na dijelu magistralog puta Jajce-Crne Rijeka. Također, danas je zabranjen prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona.

Na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Gradina i Gradiška duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja ali trenunto zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).