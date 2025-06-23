Sastali se Uk i Meraimi: Jačanje veza Kantona Sarajevo i Alžira kroz turizam, kulturu i privredu

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk sastao se s ambasadorom Narodne Demokratske Republike Alžir u Bosni i Hercegovini Mohammedom Meraimijem.

Susret je bio prilika za razgovor o dosadašnjim odnosima između dvije zemlje, s posebnim naglaskom na mogućnosti unapređenja saradnje u oblastima turizma, kulture, privrede i obrazovanja.

Ambasador Meraimi istakao je spremnost Alžira za intenziviranje odnosa i otvaranje novih prostora za projekte i ulaganja. U tom kontekstu, premijer Uk je naglasio potencijal i interes Kantona Sarajevo za uspostavljanje direktnih avioletova između Sarajeva i Alžira, što bi dodatno osnažilo turističke, ali i ekonomske veze između dvije zemlje. Posebno je ukazao na činjenicu da Kanton Sarajevo ima usvojen program subvencioniranja razvoja turizma i aviosaobraćaja, koji bi mogao olakšati realizaciju ovakvih inicijativa.

Razmatrana je i mogućnost uspostavljanja prijateljskih odnosa između Sarajeva i gradova u Alžiru, što bi predstavljalo dodatni korak ka produbljivanju bilateralnih odnosa, saopćeno je iz Službe za protokol i pres KS.