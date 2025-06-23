Iako su prije šest godina odustali: Vlada RS razmatrat će formiranje rezervnog sastava policije

Vlada entiteta RS danas će razmatrati izmjene i dopune Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, što uključuje i osnivanje rezervnog sastava policije.

I tome se raspravljalo još 2019., ali, zbog reakcija međunarodne zajednicem odustalo se od sprovođenja.

Sada se predviđenim izmjenama zakona dodaje u zakon i "pomoćni sastav policije". Dnevni red sjednice još nije objavljen na web stranici Vlade, a izmjene i dopune Zakona donijet će se po hitnom postupku, ako budu usvojene.

Prijedlog podrazumijeva da MUP RS može uspostaviti pomoćni sastav policije u slučajevima kada treba da se nadoknadi veliki broj policijskih službenika za obavljanje određenih policijskih poslova, a izbor pripadnika pomoćnog sastava policije obavlja se putem javnog konkursa.

O angažovanju pomoćnog sastava policije odlučuje ministar unutrašnjih poslova na prijedlog direktora policije.

Na pripadnike pomoćnog sastava u vrijeme njihovog angažovanja primjenjivat će se odredbe Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima koje se odnose na prava i dužnosti policijskih službenika.

U obrazloženju prijedloga zakona o formiranju pomoćnog sastava policije, navedeno je da bi Ministarstvo unutrašnjih poslova RS na taj način moglo efikasnije odgovoriti na različite sigurnosne i vanredne situacije. Naime, kako se navodi, praksa je pokazala da broj aktivnih policijskih službenika često nije dovoljan, te da određene okolnosti zahtijevaju veći broj obučenih ljudi spremnih na brzu reakciju.

Kada se o ovom pitanju prvi put raspravljalo prije šest godina, nacrt zakona je predviđao da rezervni sastav broji više od 1.100 osoba. Oni bi, u slučaju aktivacije, imali pravo na uniformu, službenu legitimaciju, oružje i pripadajuću opremu. Također bi imali ista ovlaštenja kao redovni policijski službenici, uključujući pretrese, hapšenja i primjenu sile - u skladu sa zakonom.

Međutim, u junu 2019. MUP RS je saopćio da uspostavljanje ovakvog sastava zahtijeva dodatno vrijeme i znatna finansijska sredstva, te je zakon povučen iz skupštinske procedure.

Kao alternativu, Ministarstvo je iste godine preimenovalo tadašnju Jedinicu za podršku u "Žandarmeriju", koju su pojačali novoprimljeni, mladi policijski službenici. I tada se kao glavni razlog reorganizacije navodila potreba za bržim i efikasnijim odgovorom na sigurnosne izazove, posebno u kontekstu tadašnje migrantske krize.