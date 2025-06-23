Karen Pirs o krizi u BiH: Još postoje neriješena pitanja iz prošlosti

Specijalna izaslanica Velike Britanije za zapadni Balkan Karen Pirs (Pierce) objavila je da za njenu zemlju, u suočavanju sa narastajućim globalnim neizvjesnostima i nepredvidivostima, investiranje u zemlje zapadnog Balkana, i saradnja sa njima, predstavlja geostrateški imperativ.

Istakla je da je, istovremeno, njihov cilj da pomognu državama regiona da privedu kraju svoje procese euro-atlantskih integracija i da svojim građanima osiguraju stabilniji i prosperitetniji život.

Tri ključne oblasti

Pirs je navela da će britanski premijer Keir Starmer 22. oktobra u Londonu biti domaćin liderima zemalja zapadnog Balkana na Samitu Berlinskog procesa, u okviru godine tokom koje predsjedava ovom evropskom inicijativom.

- Premijer i njegove regionalne kolege će, zajedno s devet svojih evropskih partnera i EU, jačati saradnju na projektima u tri ključne oblasti: migracije i borba protiv kriminala, sigurnost i ekonomski rast. Blisko ćemo sarađivati i sa regionalnim nevladinim organizacijama i međunarodnim finansijskim institucijama da bismo ostvarili rezultate u ove tri oblasti. Želimo da osiguramo da 2025. označi početak perioda u kome će pun kapacitet regiona biti ostvaren. Obje godišnjice, 80. od kraja Drugog svjetskog rata i 30. od Srebrenice, nas podsećaju na veliku patnju koju su u prošlosti doživjeli narodi u ovom regionu. Još uvek postoje neriješena pitanja iz prošlosti, od kojih su neka vrlo ozbiljna, poput trenutne krize u BiH - poručila je Pirs u svom autorskom tekstu.

Ipak, naglasila je da nam 80. godišnjica osnivanja Ujedinjenih nacija, 50. godišnjica Završnog akta iz Helsinkija i 30. godišnjica Dejtonskog/Pariskog sporazuma mogu pokazati pravac ka budućnosti i podsjetiti nas šta se sve može ostvariti uz pomoć inventivnosti, tolerancije i pomirenja.

Pirs je dodala da će kao domaćini Berlinskog procesa, izvlačiti pouke iz naše sopstvene historije pomirenja, istraživati kako dobrosusjedski odnosi i veze među različitim zajednicama treba da izgledaju u stvarnosti i dijeliti svoje iskustvo „višeslojnog identiteta“ sa partnerima i prijateljima sa zapadnog Balkana.

- Promovisat ćemo i mogućnosti za povećanje ekonomskog rasta tako da podupire euro-atlantske integracije, vodeći računa o preovladavajućoj želji građana država regiona da se priključe EU i u većini slučajeva i NATO. Uspostavit ćemo veze između onih koji predstavljaju civilno društvo, omladinu i onih koji rade na pitanjima rodne ravnopravnosti, a promovisaćemo i kulturu i kreativne industrije zemalja regiona. Pokretanje razvojnog fonda Velike Britanije na sastanku ministara nadležnih za kulturu u maju doprinijeće ovom, podržati rast kreativne ekonomije, vještina i zaposlenosti širom zapadnog Balkana - rekla je Pirs.

Obaveze iz prethodnih godina

Najavila je da će ohrabrivati učesnike da međusobno identifikuju oblasti za saradnju i inovacije, dok istovremeno provode i obaveze iz prethodnih godina kao što je naprimjer, iz raznih razloga, izostao napredak po pitanju ličnih karata i prihvatanja visokoškolskih diploma.

Pirs je istakla da će tražiti kreativne načine da omoguće međusobno priznavanje i da olakšaju putovanje širom regiona, te podržati brzu implementaciju dva sporazuma o prihvatanju profesionalnih kvalifikacija i ratifikaciju sporazuma o pristupu višem obrazovanju i studiranju, što će dovesti do stvarnih poboljšanja za ljude u svih šest država zapadnog Balkana.

- Velika Britanija radi na ponovnom osnaživanju naše uloge u Evropi i ključni dio tih napora je jačanje našeg partnerstva sa zapadnim Balkanom. Prva posjeta britanskog premijera Albaniji, kao i posjeta ministra vanjskih poslova Dejvida Lamija (David Lammy) Kosovu, Srbiji i Bosni i Hercegovini jasno naglašavaju ovaj naš novi pristup. Britanija je dugo imala ključnu ulogu u ovom regionu i nastavit će to da radi, podržavajući stabilnost, sigurnost i prosperitet, dok pomaže ovim državama da modernizuju svoje ekonomije i da zauzmu svoje mesto u modernoj Evropi. Spremni smo da ojačamo naša partnerstva da bismo završili ovaj važan posao - zaključila je Pirs, saopćeno je iz britanske ambasade u BiH.