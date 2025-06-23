Pronađeni ilegalni migranti su državljani Bangladeša, Pakistana i Indije: Bit će protjerani iz BiH

Na području sarajevske općine Ilidža u ilegalnim smještajima su pronađena 72 migranta koji ilegalno borave u BiH, a sada su izmješteni u Privremeno prihvatni centar Blažuj.

Akciju je u jutarnjim satima realizovala Služba za poslove sa strancima uz asistenciju MUP-a KS i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Kako je saopćeno iz Službe za poslove sa strancima, zatečeni su državljani Bangladeša, Pakistana i Indije, koji su ilegalno boravili u privatnim objektima na području Ilidže. Među njima su i dvije maloljetne osobe.

Za njih je izrečena mjera protjerivanja i stavljanja pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu.

Državljanima BiH koji su pružali usluge smještaja, a nisu registrovani za pružanje istih usluga, niti su izvršili prijave shodno zakonu, bit će izdati prekršajni nalozi.

- Apelujemo vlasnicima privatnih objekata da se suzdrže od izdavanja smještaja licima koja nemaju regulisan boravak u BiH, jer je to protivno važećim propisima i može rezultirati prekršajnim i krivičnim sankcijama - poručili su iz Službe za poslove sa strancima.