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PREDSJEDNIK RS

Dodik: "Znam ko je dao milion za moj atentat, izvršioc je trebao biti iz Novog Pazara, ali je završio u zatvoru"

On kaže da se zna ko je čovjek koji je u Konjicu okupio dio ljudi i obezbijedio milion evra

Dodik s Blagojevićem. Avaz

S. S.

23.6.2025

Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je danas da se ne osjeća ugroženo nakon informacije o pripremi atentata na njega, te da treba brzo, javno i jasno reći imena i motiv onih koji su sve pripremali.

- Ne osjećam se ugroženo, nego veoma sigurno kada me čuvaju policije RS i Srbije. Nemam strah, ali je indikativno da su ljudi spremni da izdvoje novac za ovakve stvari. Vidjet ćemo kako će se sve završiti, a svako ko bi iz RS razmišljao da na nekoga od političara u Federaciji BiH preduzme slične mjere bio bi najoštrije kažnjen – rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjoj Luci nakon sastanka s Rodom Blagojevićem.

On kaže da se zna ko je čovjek koji je u Konjicu okupio dio ljudi i obezbijedio milion evra, te angažovao pucače iz Novog Pazara i “muslimane iz BiH koji su interesantna kriminogena lica.”

– Imali su obavezu da na nekom mjestu na prostoru Srbije izvrše atentat na mene. U međuvremenu se desilo da je lice iz Novog Pazara završilo u pritvoru, dok je drugo u Rijeci u zatvoru. Zanima me motiv za atentat na mene. Ne mogu da vjerujem da dolazimo u ovakvu sferu, ali ne želim da se bilo šta dramatizuje – dodao je Dodik.

On je naveo da će o svemu govoriti bezbjednosne službe. 

# ATENTAT
# MILORAD DODIK
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