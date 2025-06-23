Radna verzija Delićevog zakona: Zašto se traže podaci svih građana, krši se Zakon o zaštiti ličnih podataka

Međutim, analizirajući zakon, oni ne rade socijalnu kartu, već demografsku kartu.

"Avaz" je došao u posjed radne verzije Zakona o jedinstvenoj metodologiji za izradu socijalne karte Federacije BiH, čiji je nosilac Federalno ministarstvo rada i socijalne poitike, na čijem čelu se nalazi Adnan Delić (NiP).

Postavlja se pitanje zašto bi lični podaci građanina koji nije socijalni slučaj, niti će ikada biti socijalni slučajevi, biti u bazi u Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Osim toga, prijeti im se i novčanim kaznama ukoliko ne žele da dostave te podatke.

Postavlja se bi pitanje zašto bi Ministarstvo trebalo imati lične, imovinske i zdravstvene podatke (član 11. i 14.), što je u suprotnosti s mnogim zakonima, a jedan od njeh je svakako Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Doduše, riječ o radnoj verziji dokumenta, ali sada je već očito da se ide u pogrešnom pravcu.