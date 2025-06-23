Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SOCIJALNA KARTA

Radna verzija Delićevog zakona: Zašto se traže podaci svih građana, krši se Zakon o zaštiti ličnih podataka

Analizirajući zakon, oni ne rade socijalnu, već demografsku kartu

Adnan Delić. Fena

S. S.

23.6.2025

"Avaz" je došao u posjed radne verzije Zakona o jedinstvenoj metodologiji za izradu socijalne karte Federacije BiH, čiji je nosilac Federalno ministarstvo rada i socijalne poitike, na čijem čelu se nalazi Adnan Delić (NiP). 

Međutim, analizirajući zakon, oni ne rade socijalnu kartu, već demografsku kartu. 

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+9

Postavlja se pitanje zašto bi lični podaci građanina koji nije socijalni slučaj, niti će ikada biti socijalni slučajevi, biti u bazi u Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Osim toga, prijeti im se i novčanim kaznama ukoliko ne žele da dostave te podatke.

Postavlja se bi pitanje zašto bi Ministarstvo trebalo imati lične, imovinske i zdravstvene podatke (član 11. i 14.), što je u suprotnosti s mnogim zakonima, a jedan od njeh je svakako Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Doduše, riječ o radnoj verziji dokumenta, ali sada je već očito da se ide u pogrešnom pravcu.

# ADNAN DELIĆ
# SOCIJALNA KARTA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (13)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.