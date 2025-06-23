Radna verzija Delićevog zakona: Zašto se traže podaci svih građana, krši se Zakon o zaštiti ličnih podataka

"Avaz" je došao u posjed radne verzije Zakona o jedinstvenoj metodologiji za izradu socijalne karte Federacije BiH, čiji je nosilac Federalno ministarstvo rada i socijalne poitike, na čijem čelu se nalazi Adnan Delić (NiP).
Međutim, analizirajući zakon, oni ne rade socijalnu kartu, već demografsku kartu.
Postavlja se pitanje zašto bi lični podaci građanina koji nije socijalni slučaj, niti će ikada biti socijalni slučajevi, biti u bazi u Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Osim toga, prijeti im se i novčanim kaznama ukoliko ne žele da dostave te podatke.
Postavlja se bi pitanje zašto bi Ministarstvo trebalo imati lične, imovinske i zdravstvene podatke (član 11. i 14.), što je u suprotnosti s mnogim zakonima, a jedan od njeh je svakako Zakon o zaštiti ličnih podataka.
Doduše, riječ o radnoj verziji dokumenta, ali sada je već očito da se ide u pogrešnom pravcu.