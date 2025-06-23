Kada odgovorni za raspad sistema glume zaštitnike naroda: Izetbegović je zadnji koji može držati moralne lekcije

Tokom posljednjeg govora u Zenici, izjava Bakira Izetbegovića kako je SDA jedina stranka koja dosljedno zastupa interese naroda i države, dok su pojedine ostale stranke, kako kaže, „osnovali privatnici da štite lične interese“, predstavlja klasičan primjer političkog licemjerja i zamjene teza. Umjesto samokritike nakon godina pada povjerenja, brojnih afera i presuda, Izetbegović nastavlja koristiti ratno-patetičnu retoriku kao dimnu zavjesu za ono što SDA jeste – stranka koja je uspostavila model stranačke države i klijentelističke privrede.

Obrnute vrijednosti

U normalnim, funkcionalnim demokratijama, ulazak bogatih ili uspješnih ljudi iz privatnog sektora u politiku se ne smatra problemom, nego prednošću. Takvi pojedinci donose znanje, kapital, kontakte i – što je najvažnije – ne zavise od politike da bi živjeli. No, u BiH se, zahvaljujući narativima koji se godinama njeguju, privatnici u politici posmatraju sumnjičavo, gotovo kao neprijatelji naroda, pa stoga politiku najčešće i izbjegavaju. Istovremeno, godinama su nas uvjeravali da je "normalno" da funkcioneri bez dana radnog staža u realnom sektoru dobivaju stanove, poslove, firme, tendere, i da se njihovo enormno bogaćenje u tranziciji ne problematizira.

No, ako je tokom godina iko u BiH personificirao model korištenja politike za lično bogaćenje, to je upravo SDA. Ova stranka je kreirala političko-ekonomski model u kojem je članstvo u SDA bila najvažnija ulaznica javne pozicije, kontrolu nad javnim preduzećima, zapošljavanje po rodbinsko-stranačkoj liniji i bogaćenje kroz javne nabavke te sređivanje placeva i poslova. Cijele paralelne ekonomije nastale su kroz stranačku infrastrukturu SDA.

Osuđeni kadrovi

Cijeli niz kadrova SDA tokom godina je osuđen upravo zbog korupcija, od bivšeg premijera Fadila Novalića za aferu respiratori, preko Selme Cikotić osuđenog za pogodovanje na tenderu do gradonačelnika Bihaća Emdžada Galijaševića uhvaćenog u procesu primanja mita.

Ovakve izjave Bakira Izetbegovića ne bi bile problematične da dolaze iz partije koja je bila opozicija ili koja je u vlasti pokazala primjer drugačijeg ponašanja. Ali SDA je decenijama bila na vlasti i od BiH je napravila ono što danas imamo – zarobljenu državu, duboko podijeljeno društvo, neefikasan aparat i partijski kolonizirane institucije. I što je najgore – ne pokazuje ni trunke kajanja.

U tom kontekstu, tvrdnja da bi „Bosna bila podijeljena da nije bilo SDA“ ne zvuči kao zaštita države, nego kao priznanje monopola – ako nismo mi, neka gori sve.

Žrtvovan u tišini

Zanimljivo je kako SDA uporno brani i uzdiže Fadila Novalića – pravosnažno osuđenog premijera – gotovo do statusa mučenika, dok se Selmo Cikotić, bivši ministar sigurnosti i također osuđen za zloupotrebu položaja, danas jedva i spominje. Očigledno je da unutar SDA nije presudna borba za istinu ili pravdu, već koga je partijska hijerarhija odlučila simbolički zaštititi – a koga žrtvovati u tišini.