Mioković: Ako RS krene u nezakonitu uspostavu rezervnog sastava policije, FBiH mora hitno odgovoriti

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Dragan Miković, komentirajući odluku Vlade Republike Srpske da uputi u skupštinsku proceduru zakon kojim traži uvođenje pomoćnog sastava policije, poručuje da se "takvog rezervnog sastava policije najviše trebaju plašiti sami građani entiteta RS".

- Dodik je ukupan aktivni sastav policije RS stavio pod svoju očitu i bezpogovornu kontrolu, u svrhu vlastite, te zaštite svoje porodice i saradnika u vlasti i činjenju krivičnih djela. Ta i takva entitetska policija, štiti ga od institucija države. Ako u takvoj podmukloj priči može biti ičega dobrog, onda je dobro što je ta njegova kontrola očita, što vidimo i znamo šta radi, znamo čime raspolaže i kolike resurse ima - ocijenio je Mioković u objavi na društvenim mrežama.

Kako je naveo, nad rezervnim sastavom "njegova kontrola neće biti toliko vidljiva ali će biti nesporna, posebno u segmentu obračuna sa neistomišljenicima, prije svega unutar RS".

- To se mora spriječiti prije svega zbog rizika dodatnog osnaživanja lanaca njegove diktature koji sve više steže građanke i građane u entitetu RS, ali i zbog cijele države Bosne i Hercegovine. Naravno, ako krenu u neustavno i nezakonito uspostavljanje rezervnog sastava u RS, Federacija mora i hoće dati hitan i adekvatan odgovor, kao mjeru predostrožnosti za zaštitu vlastitih građana od eventualnih nasrtaja Dodikovog režima na njihovu slobodu, a prvenstveno na svaki eventualni pokušaj nasilnog odvajanja entiteta RS iz Bosne i Hercegovine - poručio je Mioković.