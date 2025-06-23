Helez i Zukorlić razgovarali o dijalogu, otvorenim pitanjima između BiH i Srbije i suočavanju s prošlošću

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane BiH Zukan Helez, zajedno sa pomoćnikom ministra za međunarodnu saradnju Zoranom Šajinovićem, Mišom Božičkovićem pomoćnikom ministra za finansije i budžet, danas je u zvaničnu posjetu primio ministra za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Republike Srbije, Usamu Zukorlića.

Ministar Helez je na početku sastanka poželio dobrodošlicu ministru Zukorliću i izrazio zadovoljstvo nastavkom dijaloga. Podsjetio je da su planovi bilateralne vojne saradnje između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva odbrane Republike Srbije, predviđeni za 2025. godinu, realizovani u velikoj mjeri sve do incidenta na obilježavanju Dana 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka OS BiH.

- Nažalost, bili smo primorani suspendovati daljnje aktivnosti nakon postupka ministra odbrane Republike Srbije Bratislava Gašića, koji je prekinuo intoniranje himne Bosne i Hercegovine na ceremoniji održanoj 12. maja 2025. u kasarni „Kozara“ u Banjoj Luci. Takvo ponašanje ocijenjeno je kao nepoštovanje države i njenih simbola. Iako je Ministarstvo odbrane BiH uputilo zvanično pismo Ministarstvu odbrane Republike Srbije, odgovor ministra Gašića još uvijek nije stigao, a bilateralna vojna saradnja koja je prekinuta će biti nastavljena tek nakon izvinjenja Vlade Srbije zbog incidenta koji je izazvao ministar Gašić - istakao je ministar Helez.

Školovanje kadeta

Na sastanku je istaknuto da se kadeti iz BiH školuju na Vojnoj akademiji Vojske Srbije, dok pripadnici OS BiH pohađaju Komandno-štabnu i Generalštabnu školu, te Visoke studije bezbjednosti i odbrane. Učestvuju i u obukama u specijalizovanim centrima, poput Centra ABHO u Kruševcu.

Također je naglasio da s druge strane, pripadnici Vojske Srbije pohađaju kurseve u Centru za obuku za operacije podrške miru OS BiH, uz aktivan program razmjene instruktora između dvije vojne institucije. Oružane snage BiH, pod vođstvom oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država kao nosilaca aktivnosti, učestvuju na vojnoj vježbi “Platinasti vuk 25”, koja se održava u Republici Srbiji.

Ministar Helez je istakao da Bosna i Hercegovina i Srbija dalje imaju niz otvorenih pitanja, među kojima su negiranje genocida u Srebrenici, pitanje granica i skrivanje ratnih zločinaca u Srbiji.

Važnost funkcije ministra

U svom obraćanju, ministar Zukorlić izrazio je zadovoljstvo zbog prvog sastanka u Ministarstvu odbrane BiH, naglašavajući važnost svoje funkcije ministra za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Republike Srbije, resora koji se bavi jednim od najizazovnijih pitanja današnjice. Istakao je da će se pomirenje sigurno desiti, a da Sandžak demantuje sve one koji tvrde da Srbi i Bošnjaci ne mogu živjeti zajedno.

Zajednička poruka ministara Heleza i Zukorlića jasno je naglasila da je dijalog nezamjenjiv i da je pomirenje proces na kojem treba trajno raditi. Konstruktivna razmjena mišljenja i spremnost na saradnju predstavljaju važan korak ka jačanju međusobnog povjerenja i unapređenju odnosa između dvije susjedne države. Ministar Helez se na kraju sastanka zahvalio ministru Zukorliću na njegovom ličnom angažmanu i posvećenosti ovom procesu, ističući da takvi napori doprinose stvaranju sigurnijeg i prosperitetnijeg okruženja.