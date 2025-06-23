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Bihaćki medžlis planira izgraditi kompleks od 100 miliona eura, pronađen investitor

Idejno rješenje projekta planira izgradnju cijelog kompleksa na Ribića otoci, na površini od preko 100 duluma, poručili su

Bihaćki medžlis najavio izgradnju kompleksa - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

23.6.2025

Iz Medžlisa Islamske zajednice Bihać oglasili su se o novom projektu, a riječ je o izgradnji turistčko-poslovno-stambenog kompleksa.

Kako navode, pronađen je investitor koji je zainteresovan za izgradnju čitavog kompleksa u gradu Bihaću sa prefiksom turističkog, vjerskog i poslovno-stambenog kompleksa.

- Nakon niza održanih sastanaka između predstavnika investitora sa predstavnicima Medžilsa IZ Bihać, u prostorijama Bihaćkog muftijstva upriličen je prijem investitora, direktora Razvojne agencije USK-a i predsjednika Medžlisa IZ Bihać. Uz ugodan razgovor na navedenu temu, prezentaciju projekta, razmjenu mišljenja i zaključcima o narednim koracima projekat je dobio podršku muftijstva sa vjerom da će uz Božiju pomoć i pomoć ostalih aktera lokalnog, kantonalnog i federalnog nivoa doći do osnovnih pretpostavki i u konačnici realizacije ovako značajnog projekta za našu zajednicu – navode iz Medžlisa.

Vrijednost projekta iznosi više od 100 miliona eura, a rok izvođenja radova i finalnog završetka je procjenjena na period od 5 godina.

- Idejno rješenje projekta planira izgradnju cijelog kompleksa na Ribića otoci, na površini od preko 100 duluma, a sadrži izgradnju novog pristupnog mosta preko Une, izgradnju kompletne komunalne infrastrukture, izgradnju Islamskog centra (džamija), izgradnju atraktivnog hotela sa 5 (pet) zvjezdica, te izgradnju 18 (osamnaest) poslovno-stambenih jedinica (zgrada) i izgradnju šetnice oko cijelog otoka kao turističke atrakcije, sa napomenom da većina izgrađenog kompleksa zajedno sa pristupnim mostom ostaju i dalje u trajnom vlasništvu MIZ Bihać kao trajni vakuf. Nadamo se dobroj saradnji sa svim gore navedenim akterima, obzirom da su ovakve investicije garant privlačenja novih značajnih investicija za naš USK-a, ali i motor pokretač za ubrzani razvoj turizma u našoj Krajini. Svakako projekti ovakve vrijednosti izrazito su značajni i za cijelu BiH, a pogotovo našeg Medžlisa Bihać – poručili su. 

# PROJEKTI
# MIZ BIHAĆ
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