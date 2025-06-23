Bihaćki medžlis planira izgraditi kompleks od 100 miliona eura, pronađen investitor

Iz Medžlisa Islamske zajednice Bihać oglasili su se o novom projektu, a riječ je o izgradnji turistčko-poslovno-stambenog kompleksa.

Kako navode, pronađen je investitor koji je zainteresovan za izgradnju čitavog kompleksa u gradu Bihaću sa prefiksom turističkog, vjerskog i poslovno-stambenog kompleksa.

- Nakon niza održanih sastanaka između predstavnika investitora sa predstavnicima Medžilsa IZ Bihać, u prostorijama Bihaćkog muftijstva upriličen je prijem investitora, direktora Razvojne agencije USK-a i predsjednika Medžlisa IZ Bihać. Uz ugodan razgovor na navedenu temu, prezentaciju projekta, razmjenu mišljenja i zaključcima o narednim koracima projekat je dobio podršku muftijstva sa vjerom da će uz Božiju pomoć i pomoć ostalih aktera lokalnog, kantonalnog i federalnog nivoa doći do osnovnih pretpostavki i u konačnici realizacije ovako značajnog projekta za našu zajednicu – navode iz Medžlisa.

Vrijednost projekta iznosi više od 100 miliona eura, a rok izvođenja radova i finalnog završetka je procjenjena na period od 5 godina.

- Idejno rješenje projekta planira izgradnju cijelog kompleksa na Ribića otoci, na površini od preko 100 duluma, a sadrži izgradnju novog pristupnog mosta preko Une, izgradnju kompletne komunalne infrastrukture, izgradnju Islamskog centra (džamija), izgradnju atraktivnog hotela sa 5 (pet) zvjezdica, te izgradnju 18 (osamnaest) poslovno-stambenih jedinica (zgrada) i izgradnju šetnice oko cijelog otoka kao turističke atrakcije, sa napomenom da većina izgrađenog kompleksa zajedno sa pristupnim mostom ostaju i dalje u trajnom vlasništvu MIZ Bihać kao trajni vakuf. Nadamo se dobroj saradnji sa svim gore navedenim akterima, obzirom da su ovakve investicije garant privlačenja novih značajnih investicija za naš USK-a, ali i motor pokretač za ubrzani razvoj turizma u našoj Krajini. Svakako projekti ovakve vrijednosti izrazito su značajni i za cijelu BiH, a pogotovo našeg Medžlisa Bihać – poručili su.