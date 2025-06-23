Sead Hamzić - Sejo Boy: Ahmet Baljić je zvao moju suprugu u Čapljinu, 5 puta je izgubila trudnoću

Pjevač Sead Hamzić poznatiji kao "Sejo Boy" bio je gost intervjua za Avaz TV s Mimom Šahinpašićem.

On je govorio o mobingu i seksualnom uznemiravanju koje već duži vremenski period preživljava njegova supruga od Ahmeta Baljića, direktora Fonda za profesionalnu rehabilaticiju i zapošljavanje osoba s invalidetom.

Otkrio je šokantne detalje da je njegova supruga imala spontani pobačaj te kako mu je pozivao suprugu da dođe u Čapljinu.

Razočaran je i ponašanjem ministra za rad i socijalnu politiku Adnana Delića (NiP), za kojeg kaže da je sa svime upoznat i da šuti, iako su nekada bili u dobrim odnosima. Hamzić poručuje da neće odustati i da će svima do kraja razotkriti kakav je Ahmet Baljić.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

2' - Iako se stari, svi me i dalje poznaju kao Seju Boya.

3' - 2015. godine Ahmet Baljić je postavljen na poziciju direktora ispred SDA. Mislim da on nije u NiP-u, da je on SDP, ali neka veza s Adnanom Delićem očigledno postoji. Tu postoji neka družba ili ne zajednički interes.

4' - Supruga mi se nalazi na liječenju, kompletan mobing se dešava u javnim institucijama, a 80 žena ne želi pričati o tome.

6' - Nijedna institucija nije dobro shvatila ovaj problem. Odlučio sam sada da pričam i o ostalim stvarima koje radi. Otkrit ćemo i ko stoji iza toga.

7' - Supruga se još 2015. godine požalila meni za probleme na poslu, mislio sam da sam to riješio preko nekih ljudi bliskih tom nečovjeku. To se nakon toga malo smirilo, a onda sam dobio poziv uplakane supruge da je on njoj rekao da mora biti dostupna njemu 24 sata. Kada joj kaže da mora doći u Čapljinu u 9 navečer, ona mora doći.

8' - Srećom nisam ga tada sreo. Delića je od početka sve znao, a kasnije rekao da je sve saznao iz medija. Delića sam poznavao od ranije kada sam pomagao poplavljenim u Maglaju, jer je on od tamo pa nas je vodio kroz alternativne puteve. Shvatio sam da je Delić zauzeo drugu stranu, a u Jablanicu se išao slikati s pretučenom ženom.

11' - Delić je kazao da sam htio iskoristiti naše prijateljske veze.

13' - Supruga je imala pet spontanih pobačaja. Da li je to glavni razlog ili jedan od razloga, ne znam. Supruga je tražila tri slobodna dana kada sam bio bolestan, a Baljić joj nije dao.

15' - Baljića sam samo jednom sreo u kafiću u vrijeme radnog vremena. Poslali su mi policiju pod argumentom da provjere da li živim na adresi gdje sam prijavljen.

18' - Konsultovao sam se s advokatom, reći ću neke stvari o liku i djelu Baljića, vjerovatno će biti opet tužba za klevetu.

20' - Neka sazna neka tetka od Baljića, nek saznaju njegove komšije, bit će popularniji od Zdravka Čolića. Delić je kazao da je svjestan zloupotreba u Fondu, a nije se ništa desilo. Dešava se da ljudi završavaju fakultete pored šina.

21' - Ukinuli su u sistematizaciji radno mjesto mojoj supruzi, ona je sad na najnižem radnom mjestu u svojoj struci. Neko blizak Upravnom odboru mi je opisao kako je on došao na ovu poziciju, ko je bio ucijenjen i kojim snimkom.

24' - Trudim se da preuzmem što veću ulogu u porodici, kako djeca ne bi ispaštala kada supruga nije dobro.

26' - Umiješani su i ljudi iz politike u sve ovo. Uplaćujem o Fond da bi neko ko ima hendikep mogao normalno živjeti, a neko iz politike to skrene negdje.

28' - Kada god mi se javi neka žena da ima mobing, pitam je zašto to ne prijavi, a ona kaže da ima kredit, malu djecu, gdje će naći novi posao, ne smije... Dok god razmišljam tako da mi ne možemo ništa, a oni sve mogu...

30' - Ovo je ozbiljan problem za psihu djece.

32' - Čačkam ga redovno po Instagramu, Facebooku, onako malo ispod pojasa. More je žena koje su u problemima. Da li će neko nakon ovog intervjua prijaviti kada kažem da je došla policija zato što smo prijavili.

35' - Pogrešno je razmišljanje da tuđa sramota u nama probudi stid. Moja žena boluje.

37' - Jedan čovjek je bio postavljen da pravi pritisak mojoj supruzi da izludi, a on to nije htio uraditi. Rekao je da ima kćerke i da to ne može uraditi.

38' - Jedino vjerujem da će mene kazniti za klevetu. Jedan političar je kazao da ako budem uz njih 2026. godine, smijenit će Baljića.

42' - Kako bi Baljić reagirao da neko mobinguje njegovu suprugu? On klanja pet vakata. Delića znam iz džamije, on je bio dužan otići u Fond da pita šta se ovdje dešava, ne zato što se znamo, nego što je to obaveza. Moraš narod da štitiš.

43' - U diskoteci sam gledao kako lome lobanje, kako vade pištolje, udaraju žene i psiha mi je u tome ostala jaka, ostat ću i u ovome.

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