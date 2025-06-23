Sarajevo nikad življe: Pogledajte srce glavnog grada iz zraka

Glavni grad Bosne i Hercegovine ove godine obara sve rekorde po broju turista.

"Avazov" reporter dronom je danas napravio snimak najprometnijih sarajevskih ulica za pješake.

Kod Sebilja je danas zabilježen nešto manji broj turista nego inače, no po Ferhadiji i Titovoj ulici ih nije falilo.

Mjera subvencioniranja avionskih letova je jedna rijetkih hvale vrijednih inicijativa vlasti u KS i koja je dala konkretne efekte od koje koristi imaju svi.

Šta smo zabilježili na ulicama glavnog grada pogledajte u videosnimku na početku teksta.

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