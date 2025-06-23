Plenković se sastao s Čovićem: Na Vijeću Evrope ćemo pričati o BiH, potreban dogovor o Izbornom zakonu

Premijer Hrvatske Andrej Plenković sastao se sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, a kako je poručio, na inicijativu Hrvatske na predstojećem Vijeću Evrope raspravljat će se o stanju na jugoistoku Evrope sa naglaskom na BiH.

Plenković je poručio kako će nastaviti snažno podupirati evropski put BiH, u kojoj je važno smiriti političke tenzije i ubrzati reformske napore.

- Osobito je potrebno postići dogovor u pogledu izmjena izbornog zakonodavstva kako bi se osigurala jednakopravnost triju konstitutivnih naroda i funkcionalnost zemlje – poručio je Plenković.

Dodao je da je prioritet Vlade Hrvatske provođenje svih projekata koji pridonose kvalitetnijem životu hrvatskog naroda u BiH i boljoj povezanosti Hrvatske i BiH.