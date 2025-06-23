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SUSRET

Plenković se sastao s Čovićem: Na Vijeću Evrope ćemo pričati o BiH, potreban dogovor o Izbornom zakonu

Osobito je potrebno postići dogovor u pogledu izmjena izbornog zakonodavstva, istakao je Plenković

Tokom susreta. Platforma X

A. O.

23.6.2025

Premijer Hrvatske Andrej Plenković sastao se sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, a kako je poručio, na inicijativu Hrvatske na predstojećem Vijeću Evrope raspravljat će se o stanju na jugoistoku Evrope sa naglaskom na BiH.

Plenković je poručio kako će nastaviti snažno podupirati evropski put BiH, u kojoj je važno smiriti političke tenzije i ubrzati reformske napore.

- Osobito je potrebno postići dogovor u pogledu izmjena izbornog zakonodavstva kako bi se osigurala jednakopravnost triju konstitutivnih naroda i funkcionalnost zemlje – poručio je Plenković.

Dodao je da je prioritet Vlade Hrvatske provođenje svih projekata koji pridonose kvalitetnijem životu hrvatskog naroda u BiH i boljoj povezanosti Hrvatske i BiH.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# HRVATSKA
# BIH
# DRAGAN ČOVIĆ
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