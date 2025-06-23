Magazinović: Potez koji dodatno ruši krhku sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini

Šef Kluba SDP BiH u državnom parlamentu Saša Magazinović, komentirajući najavu formiranja rezervnog sastava policije Republike Srpske, kaže da se radi o potezu koji dodatno ruši krhku sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini,

Kako je izjavio za Fenu, najave formiranja pomoćnog sastava policije u Republici Srpskoj je potrebno uzeti vrlo ozbiljno, ne samo zbog ratne uloge sličnih takvih formacija početkom devedesetih i uznemirenja javnosti koju ova najava izaziva, nego i svega onoga što se desilo u posljednjih nekoliko mjeseci u smislu narušavanja sigurnosne situacije u Bosni i Hercegovini.

- Činjenica je da policijske snage u Republici Srpskoj trenutno štite bjegunce od pravosuđa i da su učestvovale u protjerivanju visokih zvaničnika stranih država. Da li je stvarni cilj formiranja pomoćnog sastava policije dodatno jačanje takve, politički instruirane uloge policije ili nešto drugo ja ne mogu tvrditi, ali sam siguran da se ovo sve ne radi da bi ti ljudi gasili požare i spašavali ljude od drugih elementarnih nepogoda kako se tvrdi u obrazloženju. Ne vjerujem da je namjera Vlade RS da policiju transformiše u civilnu zaštitu ili vatrogasce - kaže Magazinović.

U svakom slučaju, naglašava, radi se o potezu koji dodatno ruši krhku sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini i koji će sigurno isprovocirati reakciju i unutar Bosne i Hercegovine i u međunarodnim krugovima.

- U svakom slučaju ovo je politički, ljudski i sigur