Stanje na putevima: Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi

Pred nama je izrazito topao dan, pa apel svim vozačima, a posebno onim koji putuju na dužim relacijama, da budu maksimalno oprezni i koncentrisani, da tokom vožnje prave češće pauze i da unose dovoljne količine vode u organizam. Izbjegavajte rizična preticanja i držite odstojanje između vozila. Povećan je broj motociklista i biciklista, pa je za sve učesnike u saobraćaju obavezno poštivanje svih saobraćajnih propisa.

Zbog održavanja manifestacije „Sveti Ivo“, danas do 16 sati zabranjuje se saobraćaj teretnih vozila na dijelu magistralog puta Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić Grad-Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Danas je zabranjen prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona.

Također, zbog vjerskog skupa u Međugorju, danas će u vremenu od 16 do 17:30 sati doći do potpune obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Čitluk-Tromeđa.

Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmjenjen režim saobraćaja.

Zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, saobraća se preticajnom trakom.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima: Kladanj-Vlasenica (Vitalj), Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada je slabijeg inteziteta i bez dužih zadržavanja. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

Posebna napomena za vozače

Bosanskohercegovački auto-moto klub, u skladu sa Ugovorom sa JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, obavezan je svim motorizovanim građanima koji posjeduju vozilo registrovano u Federaciji BiH pružiti maksimalno tri usluge pomoći na javnim cestama u toku godine. Besplatne usluge pomoći na cesti mogu se dobiti pozivom na broj 1282 ili (033) 282-100, i podrazumijevaju: Informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vožnju u Bosni i Hercegovini. Dvije tehničke usluge pomoći na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluge popravke manjeg kvara na vozilu), a najviše jednu u toku mjeseca. 3. Ukoliko se utvrdi da se kvar ne može otkloniti na cesti, jednu uslugu prijevoza vozila najveće dozvoljene mase do 3,5 t do baze SPI ili najbliže registrovane servisne radionice za opravku vozila ili do odgovarajućeg parkinga po zahtjevu/želji vlasnika na udaljenost od maksimalno 10 kilometara.

Vozilima koja se nalaze u kvaru na privatnim prostorima i prostorima za mirovanje mogu se pružiti besplatne usluge opravke vozila na licu mjesta s ciljem stavljanja vozila u mobilno stanje, s tim da će prednost imati vozila koja trebaju pomoć na cesti, ali ista nemaju pravo na besplatne usluge prijevoza jer ne ometaju saobraćaj za druga vozila i učesnike u saobraćaju. U slučaju značajnog povećanja poziva za pomoć na cesti, prednost će imati oni koji traže intervenciju na cesti većeg ranga u odnosu na javnu cestu nižeg ranga.

Prostorni obuhvat zone odgovornosti BIHAMK-a je područje sljedećih gradova i općina: Bihać, Cazin, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski Most, Velika Kladuša, Bužim; Tuzla, Kladanj, Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna, Teočak, Čelić, Srebrenik, Gračanica, Lukavac; Doboj Istok, Olovo, Zenica, Kakanj, Zavidovići, Žepče, Maglaj, Tešanj, Usora, Doboj Jug; Goražde, Prača, Ustikolina; Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje, Donji Vakuf, Travnik, Novi Travnik; Konjic, Mostar, Jablanica, Prozor/Rama; Stari Grad-Sarajevo, Centar-Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad-Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Trnovo, Ilijaš, Visoko, Breza, Vareš.