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BIHAMK

Stanje na putevima: Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi

Apel svim vozačima da prave češće pauze zbog visokih temperatura

Vozačima se savjetuje oprez. Facebook

Dž. R.

24.6.2025

Pred nama je izrazito topao dan, pa apel svim vozačima, a posebno onim koji putuju na dužim relacijama, da budu maksimalno oprezni i koncentrisani, da tokom vožnje prave češće pauze i da unose dovoljne količine vode u organizam. Izbjegavajte rizična preticanja i držite odstojanje između vozila. Povećan je broj motociklista i biciklista, pa je za sve učesnike u saobraćaju obavezno poštivanje svih saobraćajnih propisa.

Zbog održavanja manifestacije „Sveti Ivo“, danas do 16 sati zabranjuje se saobraćaj teretnih vozila na dijelu magistralog puta Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić Grad-Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Danas je zabranjen prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona.

Također, zbog vjerskog skupa u Međugorju, danas će u vremenu od 16 do 17:30 sati doći do potpune obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Čitluk-Tromeđa.

Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmjenjen režim saobraćaja.

Zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, saobraća se preticajnom trakom.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima: Kladanj-Vlasenica (Vitalj), Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada je slabijeg inteziteta i bez dužih zadržavanja. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

Posebna napomena za vozače

Bosanskohercegovački auto-moto klub, u skladu sa Ugovorom sa JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, obavezan je svim motorizovanim građanima koji posjeduju vozilo registrovano u Federaciji BiH pružiti maksimalno tri usluge pomoći na javnim cestama u toku godine. Besplatne usluge pomoći na cesti mogu se dobiti pozivom na broj 1282 ili (033) 282-100, i podrazumijevaju: Informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vožnju u Bosni i Hercegovini. Dvije tehničke usluge pomoći na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluge popravke manjeg kvara na vozilu), a najviše jednu u toku mjeseca. 3. Ukoliko se utvrdi da se kvar ne može otkloniti na cesti, jednu uslugu prijevoza vozila najveće dozvoljene mase do 3,5 t do baze SPI ili najbliže registrovane servisne radionice za opravku vozila ili do odgovarajućeg parkinga po zahtjevu/želji vlasnika na udaljenost od maksimalno 10 kilometara.

Vozilima koja se nalaze u kvaru na privatnim prostorima i prostorima za mirovanje mogu se pružiti besplatne usluge opravke vozila na licu mjesta s ciljem stavljanja vozila u mobilno stanje, s tim da će prednost imati vozila koja trebaju pomoć na cesti, ali ista nemaju pravo na besplatne usluge prijevoza jer ne ometaju saobraćaj za druga vozila i učesnike u saobraćaju. U slučaju značajnog povećanja poziva za pomoć na cesti, prednost će imati oni koji traže intervenciju na cesti većeg ranga u odnosu na javnu cestu nižeg ranga.

Prostorni obuhvat zone odgovornosti BIHAMK-a je područje sljedećih gradova i općina: Bihać, Cazin, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski Most, Velika Kladuša, Bužim; Tuzla, Kladanj, Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna, Teočak, Čelić, Srebrenik, Gračanica, Lukavac; Doboj Istok, Olovo, Zenica, Kakanj, Zavidovići, Žepče, Maglaj, Tešanj, Usora, Doboj Jug; Goražde, Prača, Ustikolina; Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje, Donji Vakuf, Travnik, Novi Travnik; Konjic, Mostar, Jablanica, Prozor/Rama; Stari Grad-Sarajevo, Centar-Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad-Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Trnovo, Ilijaš, Visoko, Breza, Vareš.

# STANJE NA PUTEVIMA
# BIHAMK
# SAOBRAĆAJ
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