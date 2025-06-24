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POČINJE U 10:30 SATI

U Federalnom parlamentu sjednica o postupanju nadležnih po preporukama ombudsmena

Treba da se obrate i predstavnici Institucije ombudsmena u BiH, Vlade Federacije BiH, Evropske unije, OSCE-A i Ureda rezidentne koordinatorice UN-a

S jedne od prethodnih sjednica Predstavničkog doma Federalnog parlamenta. Fena

FENA

24.6.2025

Sjednica o temi "Postupanje nadležnih organa u Federaciji Bosne i Hercegovine po preporukama ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine", na koju su pozvani svi članovi Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, zakazana je za danas u Sarajevu.

Prema objavi na službenoj internet stranici, sjednicu je inicirala odnosno zakazala zastupnica Alma Kratina, predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova, u saradnji s predsjedavajućim Doma Draganom Miokovićem i Institucijom ombudsmena za ljudska prava u BiH.

Prema agendi, sjednica treba da počne u 11.30 sati u sjedištu Federalnog parlamenta, a uvodne napomene će dati Mioković i Kratina.

Prije nego što počne opća rasprava zastupnika i ostalih učesnika, treba da se obrate i predstavnici Institucije ombudsmena u BiH, Vlade Federacije BiH, Evropske unije, OSCE-A i Ureda rezidentne koordinatorice UN-a.

Zaključke će na izjašnjavanje ponuditi organizatori sjednice.

# PREDSTAVNIČKI DOM
# FEDERALNI PARLAMENT
# FBIH
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