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Pronađeno 45 migranata iz Bangladeša, Pakistana i Kine na području Starog Grada

Protiv državljana BiH koji su nelegalno pružali usluge smještaja migrantima bit će pokrenute odgovarajuće prekršajne mjere

Ilegalni migranti u Starom gradu. Služba za poslove sa strancima

N. Aj.

24.6.2025

Danas je na području sarajevske općine Stari Grad pronađeno 45 ilegalnih migranata, dok su jučer, podsjećamo, na području općine Ilidža pronađena 72 ilegalna migranta.

I današnju akciju realizirali su Služba za poslove sa strancima i Ministarstvo unutrašnjih poslova KS.

Na lokaciji u ulici Mihrivode zatečeno je ukupno 45 stranih državljana koji su ilegalno boravili u privatnim objektima. Riječ je o migrantima porijeklom iz Bangladeša, Pakistana, Nepala, Šri Lanke i Kine.

Služba za poslove sa strancima je, postupajući u skladu sa zakonom, izvršila izmještanje migranata u Privremene prihvatne centre Blažuj i Ušivak, gdje je provedena njihova identifikacija i registracija te su im osigurani svi potrebni uslovi.

Protiv državljana BiH koji su nelegalno pružali usluge smještaja migrantima, bez odgovarajuće registracije i zakonske prijave, bit će pokrenute odgovarajuće prekršajne mjere.

# MIGRANTI
# SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
# SARAJEVO
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