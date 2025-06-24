Pronađeno 45 migranata iz Bangladeša, Pakistana i Kine na području Starog Grada

Danas je na području sarajevske općine Stari Grad pronađeno 45 ilegalnih migranata, dok su jučer, podsjećamo, na području općine Ilidža pronađena 72 ilegalna migranta.

I današnju akciju realizirali su Služba za poslove sa strancima i Ministarstvo unutrašnjih poslova KS.

Na lokaciji u ulici Mihrivode zatečeno je ukupno 45 stranih državljana koji su ilegalno boravili u privatnim objektima. Riječ je o migrantima porijeklom iz Bangladeša, Pakistana, Nepala, Šri Lanke i Kine.

Služba za poslove sa strancima je, postupajući u skladu sa zakonom, izvršila izmještanje migranata u Privremene prihvatne centre Blažuj i Ušivak, gdje je provedena njihova identifikacija i registracija te su im osigurani svi potrebni uslovi.

Protiv državljana BiH koji su nelegalno pružali usluge smještaja migrantima, bez odgovarajuće registracije i zakonske prijave, bit će pokrenute odgovarajuće prekršajne mjere.