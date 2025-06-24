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Babalj o rezervnom sastavu policije: Onaj ko svom narodu umjesto olovke u ruku stavlja pušku, nije dobronamjeran

On navodi kako su potrebne škole, vrtići, bolnice, proizvodna radna mjesta, investicije

Darko Babalj. Avaz

S. S.

24.6.2025

Oni koji jedan dan nisu proveli u uniformi i ne znaju njen teret, došli su na ideju da prave rezervne sastave policije i da BiH dovode u bespotreban bezbjednosni avanturizam. Poručio je ovo član Kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i član Glavnog odbora SDS Darko Babalj.

- Rezervna policija nije potreba nijednom narodu u Bosni i Hercegovini. Reći će vam to svaki časni borac koji je osjetio teret rata - kaže Babalj. 

On navodi kako su potrebne škole, vrtići, bolnice, proizvodna radna mjesta, investicije.

- Kada nisu u stanju da to pruže građanima, ova vlast im nudi rezervni sastav policije. Onaj ko svom narodu umjesto olovke u ruku stavlja pušku, nije dobronamjeran, već je opasan po svoj narod - jasan je Babalj.

# SDS
# DARKO BABALJ
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